«Это космическая цифра»: Каждый третий ВСУшник становится дезертиром – данные нацистов

Вадим Москаленко.  
23.09.2025 10:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 475
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Мобилизация, Украина


В среднем каждый третий военнослужащий ВСУ становится дезертиром, потому что понимает, что его необученным бросят на смерть. Об заявил командир 3-го штурмового корпуса ВСУ, основатель запрещенного в РФ «Азова» Андрей Билецкий (в списке террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В среднем каждый третий военнослужащий ВСУ становится дезертиром, потому что понимает, что его необученным...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На прошлой неделе офис Генпрокурора опубликовал статистику, что 250 тысяч дел по самоволкам и дезертирству. Это много или мало?» – спросила ведущая.

«У нас армия менее 900 тысяч – значит, это каждый третий солдат. Это космическая цифра.

Это очень комплексное явление. Дезертируют люди, которых набрали в учебные центры, которым ещё толком автомат не выдали, которые за тысячу километров от линии фронта.

Дезертируют также старые опытные бойцы, которые 3-4 года прослужили на фронте. Дезертируют специалисты, связисты, и тому подобное», – перечислил нацист.

«Я считаю, что есть страх войны, но будем честны, есть и страх нашей армии. В вопросах подготовки, применения людей, кто будет у них командиром. И людей все эти вопросы волнуют.

И если они находят негативные ответы на них, это стимул дезертировать. Если их знакомые звонит, и говорит, что его ничему не учили и отправили на фронт, это стимулирует дезертировать», – подытожил Билецкий.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить