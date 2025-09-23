«Это космическая цифра»: Каждый третий ВСУшник становится дезертиром – данные нацистов
В среднем каждый третий военнослужащий ВСУ становится дезертиром, потому что понимает, что его необученным бросят на смерть. Об заявил командир 3-го штурмового корпуса ВСУ, основатель запрещенного в РФ «Азова» Андрей Билецкий (в списке террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«На прошлой неделе офис Генпрокурора опубликовал статистику, что 250 тысяч дел по самоволкам и дезертирству. Это много или мало?» – спросила ведущая.
«У нас армия менее 900 тысяч – значит, это каждый третий солдат. Это космическая цифра.
Это очень комплексное явление. Дезертируют люди, которых набрали в учебные центры, которым ещё толком автомат не выдали, которые за тысячу километров от линии фронта.
Дезертируют также старые опытные бойцы, которые 3-4 года прослужили на фронте. Дезертируют специалисты, связисты, и тому подобное», – перечислил нацист.
«Я считаю, что есть страх войны, но будем честны, есть и страх нашей армии. В вопросах подготовки, применения людей, кто будет у них командиром. И людей все эти вопросы волнуют.
И если они находят негативные ответы на них, это стимул дезертировать. Если их знакомые звонит, и говорит, что его ничему не учили и отправили на фронт, это стимулирует дезертировать», – подытожил Билецкий.
