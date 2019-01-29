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29.01.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Компромат, Коррупция, Украина
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Это космос: Кума Порошенко хвасталась роскошью на фоне нищеты

Жена генерального прокурора Украины, кума президента Петра Порошенко, а заодно и представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко пришла на сегодняшний предвыборный съезд в Киеве с сумкой стоимостью более 3000 долларов.

Цена аксессуара в 50 раз превышает размер минимальной пенсии на Украине, которая сегодня составляет около 60 долларов – страна после Майдана превратилась в одну из беднейших в Европе.

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«Представитель президента в Верховной Раде и жена Генпрокурора Ирина Луценко пришла на Форум, где Петр Порошенко «самовыдвигает» себя кандидатом в президенты с шикарнейшей сумкой Valentino Rockstud в самом большом размере и по цене официального сайта – $3295.  Эту модель fashion-блогеры часто называют «сумка-мечта». Ещё бы. Для многих простых украинок это не то, что мечта. Это космос», – прокомментировала киевский журналист Анна Стешенко, опубликовавшая снимки Луценко с сумкой.

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