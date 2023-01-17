«Это красная линия». Что ожидать от британских танков на Украине?

Вслед за Францией и Польшей, пообещавших отправить на Украину свои боевые машины, о передаче танков Киеву сообщила Великобритания.

По словам главы минобороны этой страны Бена Уоллеса, речь идет о 14 танках «Challenger 2», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, Лондон направит 30 самоходных артустановок AS90, 100 единиц техники, включая БТР «Бульдог», десятки БПЛА, снаряды, ракеты и запчасти.

Руководитель программ безопасности проамериканского Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук в эфире BBC Украина заявил, что передача британских танков и бронетранспортеров – это прецедент перехода Западом так называемых «красных линий» по предоставлению Украине наступательных вооружений.

«БТРы – это очень важная составляющая по ставок. За эти месяцы несколько сотен бронетранспортеров разных типов и классов от всех наших партнеров, начиная с Австралии, заканчивая Грецией, поступали на Украину. Это очень важно, потому что расход техники и личного состава в такой войне, как сейчас, – сухопутной войне, сейчас чрезвычайно важны. Но сверхважный прорыв – это анонсированная передача Британией Украине первой партии основных боевых танков. Это «красная линия», которую мы долго ждали. Даже не в количестве этих танков. Рота – это 14 единиц «Challenger 2», это немного, оно не изменить обстановку на поле боя, но это будет тот прорыв в поставках основных боевых танков, который заставит, мы надеемся, наших партнеров взять пример с британцев», – сказал Лакийчук.

С ним согласился украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, расхваливший технические возможности британской бронетехники.

«В чем особенность БТРов? Речь о том, что корпус оснащен дополнительной броней, разработанной израильскими специалистами. Эта броня способна противостоять выстрелам из гранатометов, это то, в чем нуждается украинская армия. Плюс, давайте говорить, что максимальная скорость по шоссе – до 70 километров. То есть это современная техника, за что мы благодарим британское правительство. Что касается «Челленджер-2», он является основным боевым танком Королевской армии Великобритании. Основным передовым аспектом конструкции танка «Челленджер» является его комбинированная многослойная броня, которая является одной из лучших в Европе… Плюс, оснащение 122-миллиметровой нарезной пушкой, которая имеет хромированный канал ствола. И еще – боекомплект, это 52 снаряда, которые сохраняются в бронированных контейнерах, что снижает вероятность воспламенения и детонации боезапаса. То есть это самая современная техника», – считает Снегирев.

При этом член комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Сергей Рахманин в эфире телеканала «Прямой» усомнился в том, что помощь Запада успеет прийти на Украину вовремя.

«То, что нам поставляют, то, что нам пообещали наши партнеры в последнее время, это касается и нового пакета американской помощи, и британской помощи, – все это необходимо, важно, вопрос лишь в том, когда она к нам попадет. Насколько я понимаю, и про танки, и про тяжелые БМП, а идет речь о американских «Брэдли» и немецких «Мардерах», и о большой части боеприпасов, то все это, к сожалению, дай бог, чтобы появилось в марте. Хотелось бы, чтобы это появилось раньше. Касаемо танков, – очень позитивный момент, что наконец-то, они согласились нам танки поставлять, потому что еще два месяца назад никто и слышать об этом не хотел. Но на сегодня мы нуждаемся в сотнях танков. А я думаю, что в лучшем случае мы получим несколько десятков», – считает Рахманин.

Интересно, что отправка британских танков не воодушевила главу королевского Генштаба Патрика Сандерса, который накануне сообщил, что это ослабит Вооруженные силы Великобритании, «создаст брешь в запасах армии и затруднит исполнение обязанностей перед НАТО».

Эксперты отмечают, что британские «Challenger», хоть и имеют неплохие характеристики, но создадут проблемы и для ВСУ – в отличие от других своих западных аналогов, они не унифицированы с натовскими снарядами, так как имеют не гладкий, а нарезной ствол, что делает его обслуживание особенным.

В комментарии «ПолитНавигатору» военный аналитик Владислав Шурыгин отметил, что инициатива Лондона, хоть и не изменит итог противостояния, но создает прецедент для других стран Запада.

«Этот танк современный, безусловно, это мощная машина. При этом, количество, которое передается, не играет ровным счетом никакой роли. Задача сейчас – создать концессию, в которой целая куча стран дала бы понемногу танков, чтобы набрать Украине достаточное количество. В стратегическом плане это не изменит ничего, потому что все танки, которые будут переданы, в лучшем случае даже не покроют те потери, которые были понесены. Тем не менее, они продолжат поддерживать боеспособность ВСУ и, соответственно, затянут войну», – говорит Шурыгин.

Соглашается с ним и военный эксперт Александр Храмчихин.

«Это нормальный танк третьего поколения. При этом, 14 танков никаким образом не могут изменить ход боевых действий. Можно считать, что это является прецедентом, сложно говорить, для чего этот жест – чтобы оказать Украине поддержку, я бы сказал, в тех масштабах, на которые они способны. Но при этом, я не знаю, отдают ли они себе сами отчет в том, что 14 танков ничего не могут изменить, независимо от их качества», – полагает Храмчишин.