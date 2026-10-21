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Испытанные на Украине мошеннические колл-центры – это важный элемент экономической борьбы и креативный способ завладеть ресурсами противника.

Об этом в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявил бывший советник президента Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, один из наиболее оголтелых ястребов и русофобов американской внешней политики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Украины есть ещё одно оружие – колл-центры. Это мошенники, которые находятся на Украине, они обычно пытаются обмануть россиян, чтобы получить деньги, и таким образом спонсируют войну. Это что-то вроде нового высокотехнологичного оружия от украинцев. Как вы относитесь к этому оружию?», – спросил пранкер.

«Это интересная идея, это стоит рассмотреть [по отношению к Ирану]. Но они, по-видимому, используют криптовалюту, и, как и КНДР, могут взламывать счета по всему миру. За такое мы должны их преследовать», – сказал Болтон.

Однако он согласился со словами пранкера, что это одобренный метод войны, поскольку Киеву нужно откуда-то получать деньги для финансирования ВСУ.