«Это круто, пусть атакуют» – морпех с Донбасса о боях под Работино

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В селе Работино украинская армия сама загнала себя в ловушку, постепенно уничтожающую последние боеспособные части ВСУ.

Об этом в интервью донецкому блогеру Денису Селезневу заявил комиссованный после пятого ранения бывший сержант морской пехоты ДНР с позывным «Рысь», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВСУ не могут оставить огневой мешок, в первую очередь, по медийным причинам. На самом деле, уйти оттуда было бы разумно, потому что никакой военной перспективы находиться в Работино и находиться под постоянным огнём, ну, вообще нет.

Такой себе плацдарм для наступления, да и куда наступать и чем. Они бы сократили свои потери в разы, просто отступив. Так сделала бы любая нормальная армия мира, но не они. А они держатся, ползут в разные стороны», – рассказал «Рысь».

Он подчеркнул, что ВСУ могут месяцами штурмовать одну позицию, и сжигать под ними десятки единиц техники. Это свидетельствует, что украинская армия оказалась в тупике.

«Это интересный участок фронта. Он абсолютно бессмысленный с военной точки зрения. Это просто огромная воронка, которая угрохивала и угрохивает боеспособные резервы. Потому что на таком сложном участке воевать могут только нормально подготовленные резервы. Это просто постоянное затягивание их резервов. Этот участок они держат в уме, и он отвлекает силы. Это круто, пусть атакуют. Они ж не чистое поле атакуют, а позиции. Соответственно, это недели и месяцы атак с переменным, зачастую слабоватым успехом. И они больше теряют, чем получают. Лучше там пусть атакуют», – подытожил бывший морпех.