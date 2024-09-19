«Это легко» – американский генерал призвал сделать Крым непригодным для жизни

Анатолий Лапин.  
19.09.2024 16:42
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, США, Украина


Сделать Крым непригодным для существования там гражданского населения – это ключевая задача для ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога DeepDive заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сделать Крым непригодным для существования там гражданского населения – это ключевая задача для ВСУ....

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Под непригодностью Ходжес понимает уничтожение всех аэродромов и портов на территории полуострова, а также Крымского моста.

«Крым – это решающий плацдарм в этой войне. И я действительно думаю, что если бы украинское контрнаступление было успешным, то это привело бы к дальнейшей изоляции Крыма. Чтобы освободить Крым, нужно изолировать его и сделать непригодным для проживания, но для этого нужны системы дальнего действия.

Это значит, что российские ВВС не смогут взлетать с аэродромов, а российский флот не сможет там действовать. Поэтому нужно уничтожить объекты воздушных и морских портов, а для этого, как вы знаете, украинцы используют спецназ, беспилотники, дальнобойные удары.

Очевидно, что им нужно больше таких систем дальнего действия, которые могли бы поражать российские аэродромы, а также зенитные ракетные системы. В целом они добились этого в определенной степени, потому что Черноморский флот полностью покинул Севастополь.

Таким образом, для российского флота он стал непригоден. Российские ВВС, я думаю, все еще проводят там некоторое время, они все еще запускают оттуда беспилотники. Так что, как я только что сказал, они изолированы», – вещал он.

«И это все еще продолжается за исключением моста. И этот большой мост скоро рухнет. Украинцы методично уничтожают большие паромы, которые перевозят железнодорожные вагоны и тяжелые грузы через Азовское море. И железную дорогу, которую русские восстановили в Ростове, и которая проходит вдоль северного побережья Азовского моря. Видите ли, это будет самая легкая часть, которую можно будет отрезать, когда они будут готовы», – рассуждал Ходжес.

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