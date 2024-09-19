«Это легко» – американский генерал призвал сделать Крым непригодным для жизни

Сделать Крым непригодным для существования там гражданского населения – это ключевая задача для ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога DeepDive заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Под непригодностью Ходжес понимает уничтожение всех аэродромов и портов на территории полуострова, а также Крымского моста.

«Крым – это решающий плацдарм в этой войне. И я действительно думаю, что если бы украинское контрнаступление было успешным, то это привело бы к дальнейшей изоляции Крыма. Чтобы освободить Крым, нужно изолировать его и сделать непригодным для проживания, но для этого нужны системы дальнего действия.

Это значит, что российские ВВС не смогут взлетать с аэродромов, а российский флот не сможет там действовать. Поэтому нужно уничтожить объекты воздушных и морских портов, а для этого, как вы знаете, украинцы используют спецназ, беспилотники, дальнобойные удары.

Очевидно, что им нужно больше таких систем дальнего действия, которые могли бы поражать российские аэродромы, а также зенитные ракетные системы. В целом они добились этого в определенной степени, потому что Черноморский флот полностью покинул Севастополь.

Таким образом, для российского флота он стал непригоден. Российские ВВС, я думаю, все еще проводят там некоторое время, они все еще запускают оттуда беспилотники. Так что, как я только что сказал, они изолированы», – вещал он.