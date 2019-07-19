«Это легло между нами». Плачевный итог заигрываний Лукашенко с Западом

19.07.2019, Москва, Елена Острякова

Между Россией и Белоруссией на сегодняшний день существуют два блока противоречий.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил политолог Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первый связан с эмиссионным центром. В едином государстве должны быть единый эмиссионный центр и единая валюта. И где он будет располагаться, это камень преткновения», – отметил эксперт.

Второй комплекс проблем связан, по его словам, с попытками Лукашенко привлечь к обсуждению союзных проблем западных партнеров.

«У него нарастает сейчас взаимодействие с США. У него уже состоялось плотное партнерство с Евросоюзом, с Украиной и т. д. Это не проблема, что белорусский лидер диверсифицирует свои связи. Но он использует эти связи для того, чтобы оказывать давление на российскую сторону, что, на мой взгляд, не очень корректно в Союзном государстве», – сказал Мухин.

Следствием такой двойственной политики стала отмена строительства базы ВВС в Белоруссии как ответ на строительство новой военной инфраструктуры НАТО рядом с границами России.

«Это легло между нами, и с этим надо работать», – резюмировал политолог.