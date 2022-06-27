«Это Литве за блокаду и нам за HIMARS» – украинский экс-посол напуган ядерным оружием в Белоруссии

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Новости Украины

Не стоит относиться легкомысленно к теме ядерного оружия, которая проскользнула в ходе встречи президентов России и Белоруссии, даже, несмотря на то, что это может быть и лишь частью информационной войны.

Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявил экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения норм международного права, в данной ситуации Украина уже находится в состоянии войны с Республикой Беларусь. Причиной этого есть несколько явных фактов, которые все знают, которые зафиксированы. Во-первых, использование территории РБ для воздушных, наземных атак против Украины. Вспомните, с территории какого государства началось наступление 24-го февраля, и практически ежедневные и еженощные обстрелы, которые ведутся разного рода ракетами с территории РБ», – вещал экс-посол.

При этом он подчеркнул, что тема размещения на территории Белоруссии ядерных боеголовок звучит впервые.

«Хотя сказано это было как будто сквозняком, что на таких ракетах могут быть размещены ядерные боеголовки… Это, в том числе одна из составляющих информационной войны. В этой встрече главной целью было, чтобы это прозвучало, чтобы это прозвучало и как реакция на решение руководства Литвы о транзите запрещённых товаров в Калининградскую область. И на действия Украины, которая, получив комплексы «Хаймерс», начала точные обстрелы по базам хранения военной техники, вооружения и боеприпасов. И это обострение, которое мы видим, с обстрелами областных центров, города Киев – это является ответом, и этот ответ сопровождался этими месседжами, которые были озвучены во время встречи Лукашенко и Путина», – разъяснял дипломат.