Мероприятия, которые пытаются доказать принадлежность Крыма Украине, – это пиар-пустышки.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников«», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас в политике так называемый пиар означает гораздо больше, чем сама реальность. Пиар – это пиар. Показать красивую фотографию – это важнее иногда, чем совершить какое-то действие. В конце концов, разве украинская политика не развивается по тем же правилам…

Напомню вам знаменитый форум мира в Швейцарии. Вообще роскошная фотография, на которой кого только не было. Была торжественная встреча, когда Зеленский вместе с тогдашней президентом Швейцарии поздравляли гостей.

Имело ли это какое-то реальное отношение к реальному окончанию войны или хотя бы к тому, чтобы Россия обратила внимание на этот форум? Нет. Но это была дипломатическая победа. Дипломатическая победа не связана с реальным ходом войны. Потому что, когда говорят пушки, дипломаты молчат, но встречаются и фотографируются», – рассуждал Портников.