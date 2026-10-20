«Это логично» – гей-бандровец Портников признал правоту Марии Захаровой
Мероприятия, которые пытаются доказать принадлежность Крыма Украине, – это пиар-пустышки.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников«», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас в политике так называемый пиар означает гораздо больше, чем сама реальность. Пиар – это пиар. Показать красивую фотографию – это важнее иногда, чем совершить какое-то действие. В конце концов, разве украинская политика не развивается по тем же правилам…
Напомню вам знаменитый форум мира в Швейцарии. Вообще роскошная фотография, на которой кого только не было. Была торжественная встреча, когда Зеленский вместе с тогдашней президентом Швейцарии поздравляли гостей.
Имело ли это какое-то реальное отношение к реальному окончанию войны или хотя бы к тому, чтобы Россия обратила внимание на этот форум? Нет. Но это была дипломатическая победа. Дипломатическая победа не связана с реальным ходом войны. Потому что, когда говорят пушки, дипломаты молчат, но встречаются и фотографируются», – рассуждал Портников.
Он признал правоту официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, у которой поинтересовались, не планирует ли Россия проводить форум, аналогичный украинской «Крымской платформе».
«И Мария Захарова сказала, мне кажется, достаточно логичную вещь: «А зачем нам проводить форум «Крымской платформы», когда у нас есть Крым под контролем?».
Действительно, если ты имеешь под контролем территорию, над которой осуществляешь эффективное руководство и которую присвоил и объявил своей, то твой враг может проводить 150 тысяч форумов, приглашать на эти форумы всех политиков всего мира», – заявил Портников.
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