«Это лохотрон»: в Киеве осознали цену западных гарантий безопасности

Анатолий Лапин.  
20.02.2024 14:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Так называемые соглашения о безопасности, которые Украина подписывает со странами Европы, это ничего не обязывающий документ, протокол о намерениях, но не более того.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Так называемые соглашения о безопасности, которые Украина подписывает со странами Европы, это ничего не...

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По мнению Лапина, подписанты в этом документе не берут на себя обязательства по защите друг друга и могут выйти из договора, просто отправив второй стороне письмо.

«Давайте не вестись на этот лохотрон – «соглашения о безопасности», что это такое? Никакой безопасности там нет вообще. Там любая из сторон, письменно уведомив другую, может выйти из этого соглашения. Там нет никаких гарантий, это даже не «Будапештский меморандум», это вообще – пшик. Просто очень красивое название: «Соглашение о безопасности подписали с Германией, соглашение о безопасности подписали с Францией, соглашение о безопасности 12 января подписали с Великобританией».

Оно не ратифицировано парламентами – это ничего, это даже не договор об обеспечении каком-то или какой-то поддержке, – это просто рамочное заявление, договор о намерениях: «Мы намереваемся помогать Украине, мы намереваемся разработать концепцию, а если мы передумаем, то должны просто письменно сообщить и это соглашение прекращает действие», – заявил Лапин.

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