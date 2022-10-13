«Это мародерство! Военного положения на вас нет» – Фадеев о завышенных ценах «Военторга»

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Новости Украины

После многочисленных жалоб граждан РФ на необоснованные и существенные повышения стоимости на армейскую экипировку и другую подобную продукцию с началом частичной мобилизации, Федеральная антимонопольная служба провела проверку.

Об этом сообщает пресс-служба УФАС, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что завышали цены не только АО «Военторг», но и его дочерние предприятия. Все они получили предостережения прокуратуры. В частности, предупреждение получило ростовское предприятие АО «Военторг-Юг».

«По результатам совместных проверок по фактам выявленных нарушений организациям розничной торговли выданы предостережения прокуратуры о недопустимости создания искусственного дефицита продукции для поддержания ажиотажного спроса и завышения цен в период проведения частичной мобилизации», – говорится в сообщении ФАС.

Согласно распоряжениям правительства, единственным исполнителем для нужд Минобороны, МЧС и Генпрокуратуры определено АО «Военторг», с ним заключены госконтракты. Розничной торговлей занимаются «дочки» организации. По информации ФАС, после проверки «Военторг» рекомендовал своим дочерним предприятиям продавать армейскую экипировку и другие товары для армии с наценкой не более 15%.

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев считает, что «мародёрам» ещё крупно повезло, что в стране нет военного положения.

«Мы высказывались публично касательно нехватки какой-то экипировки. И я приветствую то, что ФАС вовремя подключился, стал следить за ценами. Понимаете, вот это взвинчивание цен в разы – это похоже на мародерство. Вообще страна ведет боевые действия, специальную военную операцию. И вот так вот на фоне этой непростой ситуации взвинчивать цены, еще раз скажу – это мародерство. Так нельзя. Пусть скажут спасибо, что у нас не введено военное положение. А то бы другие меры по отношению к ним применяли бы», – сказал он на пресс-конференции в Москве.

«Кроме того, совесть надо иметь. Наживаться на простых людях, которые пришли купить себе ботинки, будучи мобилизованными в армию. Я абсолютно здесь приветствую деятельность ФАС», – добавил Фадеев.