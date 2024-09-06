«Это маскировка, будет удар исподтишка» – в Москве объяснили, зачем Зеленский придумал «Паляницу»

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На Украине заявили о создании дрона-ракеты «Паляница» для того, чтобы под её видом наносить удары западным оружием по российским тылам.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный журналист Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они опасаются, они боятся сейчас поставить дальнобойное оружие, разрешить. Но что они делают? Они заявили с помощью своих сателлитов на Украине, что они изобрели дрон-ракету «Паляница». То есть никто её не видел, там какой-то мультик сняли, там Зеленский там выступил, ее пропиарил. Для чего? Завтра полетят американские ракеты, и на них будет написано «Паляница-2». Во и всё. А американцы скажут, это вообще не наше оружие. А если мы там найдём при падении какие-то американские блоки, они скажут, ну у нас кооперация», – подчеркнул Фатигаров.