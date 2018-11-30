«Это масштабно! Это мега!»: реконструкция набережной в Евпатории поразила Грэма Филлипса

30.11.2018, Евпатория, Галина Шершнева

Журналист Грэм Филлипс, получивший известность благодаря съемкам во время войны в Донбассе, поражен масштабной реконструкцией набережной в Евпатории, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Это масштабно! Это мега!», – говорит Филлипс в ролике, выложенном в интеренете.

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«Для этого города это как Крымский мост и трасса «Таврида» для Крыма», – добавляет сопровождающий Грэма блогер Капитан Крым.

Реконструкция набережной Терешковой — одно из мероприятий в рамках федеральной целевой программы развития Крыма. Ремонт и строительство берегозащитных гидротехнических сооружений выполняется на участке протяженностью более 1,4 км. Будет заново построено 350 м набережной.

Кроме того в море сооружаются 3 искусственных рифа длиной 80 м. Они будут гасить энергию штормовых волн. Для этого огромные металлические корзины заполняются бутовыми камнями и устанавливаются на дно моря в 150-200 метрах от берега.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», объект планируется сдать в 2020 году.