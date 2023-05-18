«Это механизм влияния на Эрдогана» – в Москве принялись оправдывать продление зерновой сделки

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Продление позорной зерновой сделки необходимо Москве для того, чтобы «повлиять» на политическую позицию президента Турции Реджепа Эрдогана.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть вероятность, что мы на Зерновую сделку пошли временно, и очень скоро мы, как это уже было однажды, из неё выйдем?», – поинтересовался ведущий.

«Конечно, есть. Мы преследуем свои цели, и если бы мы хотели это сделать на века, то сказали бы: «Мы готовы застолбить существующие условия навечно. И вообще, что там говорить – везите зерно, мы не будем препятствовать». Но этого нет. Это очередной механизм влияния, в котором мы принимаем участие. В том числе механизм влияния на Эрдогана. Ведь он не занимает откровенно антироссийскую позицию. Но его позиция зависит, в том числе от интересов Турции. И на неё тоже надо влиять, что мы и делаем, здесь нечего скрывать», – сказал профессор.

Он подчеркнул, что без этого Россия может потерять «ценные контакты» на Западе.

«Я не думаю, что это главный мотив, но важный. Потому что Турция для нас сегодня остаётся одним из источников возможности построения отношений с западными компаниями, которые нам нужны. А такие есть», – подытожил Подберёзкин.