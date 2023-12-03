«Это метка русской земли» – в Киеве призвали стереть все следы русских деятелей культуры

Вадим Москаленко.  
03.12.2023 23:44
  (Мск) , Киев
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Дзен, Русофобия, Украина


На Украине должны быть стёрты любые упоминания Александра Пушкина и других русских деятелей культуры, которые якобы являются маркером влияния РФ.

Об этом в эфире «5 канала» заявил руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, которого когда-то при назначении Владимиром Зеленским нахваливали, в том числе и в российских СМИ, как «взвешенного историка», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине должны быть стёрты любые упоминания Александра Пушкина и других русских деятелей культуры,...

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В студии попросили объяснить, для чего «щирым» украинцам надо бороться Пушкиным и другими русскими деятелями культуры.

«Когда люди начинают стонать по памятникам Пушкина – посмотри, сколько они уничтожили наших поэтов и писателей в Сандармох. Просто физически убили людей. Это лаконический ответ.

А если разложить историю по полочкам, то Пушкин «топил» за Россию, за империю. Он был не таким националистом, как многие его современники, но он «топил» за Россию и за Российскую империю. Украина, народы Кавказа – это для него были мелочи», – сказал Дробович.

По его мнению, сносимые бандеровцами памятники символизируют русскость территории, на которой стоят.

«А Российская империя ставила Пушкина как маркер своего присутствия. Как фишки в «Монополии» – вот Пушкин, или Чайковский, это такая фишка, которая обозначает присутствие.

И Советский Союз делал то же самое. Все эти памятники обозначали, что это русская территория. Ничего личного, просто здесь не будет фишек России», – сказал Дробович.

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