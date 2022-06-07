«Это мина поражения!» – Фарион набросилась на Зеленского из-за Невзорова

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Новости Украины

Раздавая гражданство Украины «хорошим русским», президент Украины Владимир Зеленский рискует попасть в ту же западню, что и Пётр Порошенко с Виктором Януковичем.

Об этом в своём блоге на YouTube-канале заявила бывший депутат Верховной рады, националистка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажите, пожалуйста (президент Украины Владимир Зеленский – ред.), на каком законном основании получил гражданство этот мужчина (получивший украинское гражданство российский либерал Александр Невзоров)? Который получил такие награды от Москвы – орден «За личное мужество», медаль «За укрепление боевого содружества», медаль «Защитник Приднестровья», слышите, откуда у нас ещё угроза, медаль «Участник боевых действий в Чечне», замочил в сортире вместе с Путиным эту нацию, «Казацкий крест за оборону Приднестровья». В мае он выехал в Израиль для выступления с открытой лекцией. После этого СК РФ возбудил против него уголовное дело. Из-за этого он получил гражданство на Украине?» – возмущалась Фарион.

Она продолжила свою истерику о том, что хороших русских не бывает, и они лишь мешают вернуть украинское величие.

«Зачем вы завозите московский хлам на Украину. Хороших русских не существует по своей сути, потому что они все без исключения отравлены комплексом имперским. И только мы со временем национально- освободительной противогеноцидной войны способны уничтожить этот имперский комплекс возвращением себе украинского величия. Невзоровы и всякие другие не вернут украинцам ни величия, ни победы, ни успешной жизни. Пан Зеленский, не попадайтесь в те же самые ловушки, на которые были обречены ренегаты – Янукович и Порошенко. Вы только что пытались вывести страну путём героической войны на победную дорогу. И вы опять закладываете мины поражения внутри страны. Ни одному московиту не должна быть открыта дорога на Украину, потому что история нас учит, что москаль убивает, лжёт и крадёт», – гневалась русофобка.