«Это – мне, это – Козлевичу» – на львовском ТВ делят территории России

18.11.2022  18:55 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина должна добиться развала России, чтобы установить свой контроль над ее европейской частью.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший депутат Верховной рады Тарас Стецькив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна добиться развала России, чтобы установить свой контроль над ее европейской частью. Об...

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По мнению Стецькива, остальная территория станет «призом» между США и Китаем.

«В чем стратегический украинский интерес – а он в том, чтобы Россию развалить. Например, давайте посмотрим, каким способом можно контролировать нынешнюю Россию? В таком виде Россию, возглавляемую ФСБ и Путиным, контролировать невозможно. Значительно легче контролировать разделенную Россию. Тогда европейскую часть, как сторожевой пес, контролирует милитарно сильная Украина, тюркоязычный мир смотрит на юг, и возникает вопрос, что делать с Зауральем. Берем Сибирь, берем Якутию, берем Камчатку и Забайкалье, на которое претендует Китай.

Ясное дело, что для американцев смерти подобно – представить себе, что Сибирь попадает под контроль Китая, это для них катастрофа. Но, если смотреть геополитически.., если США договорятся с Китаем о биполярном мире, Россия неизбежно становится геополитическим призом. В какой форме – это другой вопрос», – трепался Стецькив.

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