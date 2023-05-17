«Это московские нарративы»: в Киеве намерены переименовать Александровскую больницу

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Киевские власти должные переименовать Александровскую больницу, поскольку она носит имя российского императора.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге написала депутат Киевского городского совета Олеся Пинзеник, сообщившая, что подала обращение, инициирующее переименование лечебного учреждения.

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«Вы будете удивлены, но это прямое чествование императора Александра III (поблагодарите киевских депутатов 2007 года) и еще герб соответствующий появился с императорскими вензелями и короной», – написал Пинзеник.

По ее мнению, «центральная и крупнейшая киевская больница должна носить имя покровителя Киева – Архангела Михаила-СВЯТОМИХАЙЛОВСКАЯ».

«Кроме того, это соответствует европейской традиции, потому что в Италии или Франции вы увидите немало медицинских учреждений, названных в честь святых. И я искренне надеюсь, что у нас есть понимание, что мы принадлежим к Европе, мы и являемся частью европейской семьи, и у нас нет и не должно быть ничего общего с государством-террористом», – заявила депутат.

Она указывает, что предложение еще должно пройти все этапы, но политик надеется на поддержку киевлян, с чем, как следует далее из ее поста, существуют проблемы.

«Писать мне бред о «большой русской культуре, толстых, пушкиных и т.д. императорах, которые развивали Украину не нужно», и то, что депутатам нечем заняться, тоже не стоит. Лучше удалитесь сами из друзей. Не тратьте мое время, потому что если до вас не дошло больше, чем за год войны, Москва промывает так мозги и продвигает свои нарративы через литературу, язык, культуру, спорт, топонимику, то я вам точно не способна помочь. Аминь!», – резюмировала Пинзеник.

Стоит заметить, что ее дядя – депутат Верховной рады нескольких созывов, в прошлом занимал должности министра экономики, финансов и первого вице-премьера.

Напомним, что свое имя Александровская больница получила сразу после открытия 9 декабря 1875 года. В СССР же она получила название «14-я городская клиническая больница имени Октябрьской Революции», а в народе ее называли «Октябрьская больница».