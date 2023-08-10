«Это моя позиция» – Затулин до последнего радел за имплементацию Минских соглашений

Минские соглашения, в случае их имплементации, давали другую Украину, с которой не нужно было воевать. Это была бы федеративная Украина, с Донбассом в статусе республик, но в Киеве победила партия безоговорочного следования в фарватере интересов Запада, в том числе из-за персональных ошибок Януковича и Медведчука.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил политик, депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы вступаем в область предположений, но я совершенно честно могу сказать о своей собственной позиции. Она артикулирована, она известна – я до последнего рассчитывал, что военные действия, активные военные действия не начнутся. И что в этой ситуации мы повышаем как бы градус, заставляя привлечь внимание к нашим предложениям, инициативам. То, что мы вынуждены были пойти на специальную операцию, я думаю связано с тем выводом, который созрел у президента нашей страны. Потому что все другие попытки решить этот вопрос иным способом не удались. Дело не сводится к дипломатии, дипломаты делали свою работу плохо или хорошо – это другой вопрос. Дело сводится к тому, что на самой Украине победила та партия, если хотите, которая была настроена на безоговорочное следование в фарватере Запада, на то, чтобы предоставить Украину и людей на Украине в распоряжение Запада, не размышляя о том, какую беду это принесет самой Украине», – отметил он.

В этих условиях наладить нормальную жизнь на территории Донецкой и Луганской народных республик было невозможно, и ни о какой демократии не могло быть и речи.

«Мы на самом деле были нацелены все эти годы на реализацию Минских соглашений, чтобы изнутри Украины пришли к необходимости перестроить свою политику. Ведь весь смысл Минских соглашений состоял в том, чтобы и Донецк, и Луганск вернулись в состав Украины, но на особых условиях – на условиях федеративности. И это была бы другая Украина, с которой не надо было бы воевать. Но это хорошо понимали наши противники на Западе, и хорошо понимали те оголтелые на Украине, которые не хотели на самом деле никакого возвращения своих сограждан, Донецка с Луганском, в состав Украины. Они к ним относились – сами знаете как, и в лучшем случае хотели территорию, но без людей», – считает Затулин.

«Я до последнего исходил из того, что мы должны работать над имплементацией этих самых соглашений. Сейчас много очень мудрых задним умом говорят, что они были плохие, они получили передышку и так далее. Да, к сожалению, мы не смогли превозмочь вот эту внутреннюю тенденцию на Украине. У нас были шансы для того, чтобы они были реализованы, и для этого нам нужно было, конечно, гораздо аккуратнее, лучше, массирование действовать. Были персональные ошибки, когда ставили не на те фигуры, начиная от Януковича и Медведчука и дальше. Но это возможно было до определенной степени. К сожалению, это все перестало играть какую-то роль после того, как начались события в феврале прошлого года. Теперь, кто там выступал за один путь или за другой, неважно. Сейчас у нас одна цель – добиться своих результатов, добиться победы, добиться того, чтобы не стыдно было сказать: мы не зря терпели всё это время, нельзя жертвовали ради этой борьбы», – заключил политик.