«Это можно сделать уже сейчас»: журналист Краснов об установке мемориала в честь Евгения Пригожина и других героев «Оркестра»

Иван Самойлов.  
22.12.2023 12:38
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Военный журналист и аналитик Петр Краснов поддержал инициативу «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» об увековечивании памяти бывшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и отметил, что подобного отношения заслуживают все герои из числа бойцов «Оркестра».

Он подчеркнул, что все они получили широкое народное признание и имеют право на то, чтобы люди могли чтить их память. И Пригожин, и Дмитрий Уткин, и другие «музыканты» сделали множество положительных вещей на благо Родины и показали свою значимость как для нее, так и для общественности.

Военный журналист и аналитик Петр Краснов поддержал инициативу «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн...

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«Я считаю, что сейчас увековечивание памяти Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и других погибших в рядах ЧВК “Вагнер” героев — это наиболее правильный и справедливый шаг нашего гражданского общества. Россияне по достоинству оценили и талант Пригожина как руководителя самого известного российского добровольческого подразделения, и с нежной теплотой и скорбью вспоминают других героев “Оркестра”», — отметил аналитик.

Военный журналист добавил, что люди самостоятельно создали множество аналогичных мемориалов по всей стране после гибели бывшего главы ЧВК «Вагнер» Пригожина и одного из командиров Дмитрия Уткина в августе 2023 года. По его словам, это показывает народную поддержку и желание людей чтить память героев «Оркестра».

«Примеров тому уже есть масса: в частности — стихийные мемориалы, возникшие в самых разных городах России после трагических событий августа 2023-го. Взять к примеру тот же стихийный мемориал на Варварке в Москве, который изначально появился в память о Владлене Татарском, и впоследствии разросся до народного места памяти всех погибших русских воинов, волонтеров и командиров. Люди приносят живые цветы, ухаживают за памятным местом — несмотря на тяжелые погодные условия», — подчеркнул Краснов.

Аналитик отметил, что установка мемориальных досок и табличек в честь руководителя ЧВК «Вагнер» и других бойцов «Оркестра» — это то, что можно сделать уже сейчас. По его словам, другие варианты включают в себя массу согласований и имеют множество бюрократических проволочек, но этот шаг не требует практически никаких усилий со стороны государства и городской администрации, и должен быть сделан в память о подвигах этих людей.

«При этом, хочу подчеркнуть: такая сложная процедура, как топографическая перемена названий улиц и других городских объектов может затянуться. И это вполне объяснимо, так как сам процесс предполагает согласование на всех уровнях городских властей. Поэтому мы еще не скоро сможем увидеть улицы и проспекты, названные в честь Пригожина, Уткина и других героев-“вагнеровцев”.

Что можно сделать уже сейчас — увековечить память о погибших в рамках установки памятных объектов, таких, как мемориальные доски, таблички. И Пригожин, и Уткин, и другие бойцы, отмеченные государственными наградами посмертно, своим ратным подвигом заслужили того, чтобы в их честь был установлен такой официальный мемориал», — резюмировал Краснов.

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