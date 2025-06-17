«Это мы вынудили Путина начать спецоперацию в Донбассе» – рейгановский министр предостерёг Россию от «договорняков»

Елена Острякова.  
17.06.2025 17:45
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


США поддерживают израильскую агрессию против Ирана в надежде, что она спровоцирует свержение режима аятолл точно так же, как они провоцировали Россию начать СВО в 2022 году.

Об этом доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США поддерживают израильскую агрессию против Ирана в надежде, что она спровоцирует свержение режима аятолл...

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«Это была одна из причин, по которой мы ввели санкции против Путина. Это была одна из причин, по которой мы вынудили Путина начать спецоперацию на Донбассе. Они думали, что это поможет. Они знали, что он не был готов к войне, и все пройдет не так уж хорошо. Возможно, это можно было использовать, чтобы дискредитировать Путина в глазах россиян и привести к смене режима, потому что часть российского профессионального и интеллектуального класса, похоже, больше ориентирована на Запад, чем на Россию. И неоконсерваторы решили, что мы можем использовать этот конфликт для дестабилизации Путина», – сказал Робертс.

Он напомнил, что США уже вмешивались в президентские выборы в Иране и провоцировали там молодежные беспорядки.

Рейгановский министр считает, что Россия и Иран зря ожидают, что переговоры с Западом спасут их от войны, им нужно сражаться.

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