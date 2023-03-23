«Это национальное достояние»: в Киеве презентовали книгу «Запретить рашизм»

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В Киеве состоялась презентация книги «Запретить рашизм». Члены авторского коллектива уверены, что их издание расширит прививание русофобии украинской молодёжи и напомнит некоторые исторические практики в отношении России европейскому читателю.

Об этом об этом на презентации говорили авторы книги, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны сделать так, чтобы слово «рашизм» стало в один ряд с понятиями итальянский фашизм, немецкий нацизм, сталинский социализм или коммунизм и русский фашизм, потому что это понятия одного уровня. Это всё преступные режимы, которые должны быть покараны. И именно это должно стать нашей важнейшей национальной задачей – наказать рашизм. Наказать его идеологов в Москве и наказать исполнителей, которые эту идеологию применяют», – сказал экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.

«Я очень рад, что наша книжка спровоцировала и Верховную раду к тому, что сейчас там зарегистрирован проект постановления, которое осуждает именно рашизм, его идеологию и практику. Так что мы идём в правильном направлении, мы в тренде», – добавил Огрызко.

В свою очередь доктор исторических наук, заведующий отделом актов археографии Института украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины Виктор Брехуненко пустился в исторические основы данного издания.

«Эта книжка показывает, что существовали те времена, когда реакция мира на Московию была совсем иная, чем сейчас. До середины XVIII века Европа прекрасно понимала, что такое Московия, прекрасно понимала, что Русь – это здесь, на Украине, что гетьманщина – это наследница Руси как государства, а Московия – это отдельная субстанция. И ещё нужно, как писали французские дипломаты того времени, загнать туда, откуда её вывел Пётр I. И без того, чтобы держать Московию в чёрном теле, покой в Европе невозможен. Это понимали в Европе тех времён, Франция того времени очень хорошо это понимала, как лидер той коалиции, которая противостояла Московии. Были совсем другие времена в восприятии мира Украины и Московии, чем те времена, которые были до 24 февраля на наших глазах», – заявил Брехуненко.

Он выразил уверенность, что благодаря данному изданию, Европа вернётся к старым добрым методам усмирения России трёхсотлетней давности.

Эта книжка напоминает европейцам (и очень хорошо, что она будет переведена на европейские языки) о том, что следует вернуться к интеллектуальным приобретениям тех времён и понять, каким образом нужно организовывать геополитическое равновесие на этом всём пространстве. Потому что пренебрежение от середины XVIII века этими приобретениями привело к появлению рашизма во всех его проявлениях и практиках», – сказал украинский доктор наук.

В свою очередь, ректор Дипломатической академии при МИД Украины Борис Гуменюк сказал, что присутствующим на презентации студентам можно только позавидовать, что в их годы есть такие издания.

«Эта книга является национальным достоянием. Она является хорошим учебником, может не в классическом виде, но учебным пособием. Я очень рад здесь видеть членов драгомановской семьи, спасибо, что вы, студенты и студентки, магистры и магистрантки Университета им. Драгоманова посетили этот уникальный ивент, это событие. Можно только завидовать, что у вас в ваши студентческие учебные годы есть такие возможности иметь такие праздники интеллектуального наполнения», – поздравил студентов Гуменюк.