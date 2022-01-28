«Это национальное унижение» – Украина договорилась о поставках газа из Венгрии

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Новости Украины

Компания «Оператор газотранспортной системы Украины» договорилась с будапештскими поставщиками о продолжении транспортировки газа из Венгрии до 30 сентября 2022 года.

Об этом в ходе выступления в Верховной раде заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оператор газотранспортной системы Украины» активно работает над созданием альтернативных гарантированных мощностей для импорта газа. ОГТСУ и оператор ГТС Венгрии договорились о продолжении гарантированных мощностей для транспортировки природного газа из Венгрии в Украину до 30 сентября этого года. Это позволит значительно увеличить возможности для закачки газа на следующий отопительный сезон», – сказал Шмыгаль.

В тот же день глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев должен изменить действующую политику в отношении нацменьшинств, если он намерен получать полноценную поддержку от Будапешта.

«Я честно сказал своим коллегам из ЕС и НАТО, что если украинское руководство не отступит от этой политики, это серьезно ограничит возможности правительства Венгрии оказывать любую поддержку Украине, в том числе в случае конфликта [с Россией]», – рассказал он венгерским журналистам.

Дипломат напомнил, что между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским были достигнуты некоторые договоренности о двусторонних отношениях между национальными правительствами.

Однако вскоре после этого Украина законодательно лишила возможности работать на государственной службе лицам, имеющим двойное гражданство.

«Это значит, что [Зеленский] хочет почти полностью исключить венгров от принадлежности к национальным общинам», – резюмировал Сийярто.

Эти события крайне не понравились украинским националистам. Так, спикер запрещенной в РФ неонацистской группировки УНА-УНСО Назар Приходько припомнил, что ранее Петер Сойярто получил от главы МИД РФ Сергея Лаврова орден Дружбы, который является «признанием вклада венгерского коллеги в развитие партнерских и направленных в будущее отношений между странами».

«Да где же, б… ваше национальное достоинство?! Как так можно? Все мы давно слышим и видим враждебное отношение Венгрии по отношению к Украине: раздача паспортов, раздача агитматериалов о «федерализации Закарпатья» или же вообще о присоединении нашего региона к Венгрии, пение гимна Венгрии на открытии сессии нашей ОТГ, заявления высокопоставленных чиновников вроде Сийярто… «А давайте у них газ покупать?» «А давайте», – написал националист в своём Telegram-канале.

Приходько подчеркнул, что это – то же самое, что и покупка электроэнергии у «враждебной» для Украины Белоруссии.

«Продолжаем финансировать врагов. Из Венгрии газ, из Белоруссии – электроэнергию… Это – национальное унижение. Особенно на фоне беспрецедентной в истории нашего географического региона военно-политической напряженности. Позор!» – возмутился националист.