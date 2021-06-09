Это нацизм и серьёзный удар по русскому народу – Путин вынес предупреждение Зеленскому

09.06.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин пообещал написать отдельную статью по поводу Украины, которую он считает государством, созданным большевиками.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-24», передает корреспондент «ПолитНавигатоора».

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«Наверное, надо вспомнить, как возникла Украина как государство. Это порождение советского периода. Большевики, организуя Советский Союз создали советские республики и Украину. Процесс воссоединения этих территорий с Россией начался в 1654 году после Переяславской рады. Тогда те люди, которые проживали на этих территориях, а это, выражаясь сегодняшним языком, три области, так вот эти люди считали себя русскими и православными. Это все есть в документах, которые лежат в архивах. Вы подали мне хорошую мысль – высказаться на эту тему более основательно и подробно. Может быть, написать отдельную статью», – сказал Путин.

Комментирую закон о коренных народах, внесенный в Верховную раду президентом Украины Владимиром Зеленским, российский президент сравнил его с нацистскими практиками.

«Говорить о русских как не о коренном народе просто некорректно. Это смешно и глупо. Это не соответствует истории абсолютно. Вообще, само по себе деление на первосортные народы и второсортные, это уже точно смахивает на теорию и практику нацистской Германии. А как быть людям со смешанной кровью? Сам Зеленский еврей по национальности, я не знаю, может быть, у него кровь намешана. Что делать с этими людьми? Им что сейчас, как в нацистской Германии будут мерить им черепа циркулем и определять «настоящего арийца?», – сказал Путин.

Он считает, что этот закон, в случае его принятия, может повлечь за собой новую волну дискриминации по национальному признаку.

«Я видел этот проект. Одна из его статей звучит так: коренные народы не могут подвергаться дискриминации. Есть общее правило правовое, согласно которому, разрешено все, что не запрещено. Коренные народы не могут подвергаться дискриминации, а некоренные могут? В том числе, и русские. Речь не только о русских. Румыны, поляки, венгры – это же вопрос большой. Это абсолютно неприемлемо и не соответствует никаким нормам международного гуманитарного права», – сказал Путин.

Он прогнозирует отсутствие адекватной оценки документа со стороны международных организаций, которые «предпочитают не замечать свастики, с которыми по городам Украины ходят неонацисты».

«Мне кажется, никакой реакции и не будет. Потому что Украина рассматривается как какой-то антипод России. Поэтому предпочитают ее не задевать. Что касается некоренных народов, это для всех плохо, но для русского народа – это имеет особое значение. Дело в том, что если взять перепись населения советского периода (я думаю, что мало что изменилось), это же миллионы людей, которые проживают на этой территории. Они писали себя русскими. Никто не захочет быть людьми второго сорта. Я уже не говорю о дискриминации по языку и другим составляющим. Это приведет к тому, что сотни тысяч, а может быть, и миллионы вынуждены будут либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать. Это мощный, серьезный удар по русскому народу в целом. Конечно, это не может быть для нас безразличным», – заключил Путин.