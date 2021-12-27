«Это надо остановить» – Жириновский предложил «шарахнуть» по Западу в новогоднюю ночь

Лидер ЛДПР считает, что Россия должна нанести военный удар по Западу в новогоднюю ночь.

Об этом он заявил в эфире ЛДПР ТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«2021 год кончается. Сейчас относительное затишье. Но если бы я был во главе государства, я бы использовал. Пока вроде договорились, давайте там в Женеве в январе соберемся. Вот сейчас шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Уже все под шафе. Подождать, там разница есть в часах. Поэтому часа в 4 утра. В 5 утра, когда весь Запад будет в лежку лежать. Не обязательно всех бомбить, но выборочно наказать надо», – сказал Жириновский.

Он считает, что Россия должна отомстить за своих перепуганных детей и спортсменов, лишенных флага и гимна.

«Напугать надо. Иначе все время будут пугать санкциями. Это же стресс. Дети слышат и боятся. Думают, что это за страна, где мы живем. Нас все время ограничивают. Спортсмены без формы, без гимна, без флага. Все запрещено: туда не ходи, здесь поворачивай, здесь арестовали, здесь задержали, это недействительно. Перекроем вам счета, закроем финансовые расчеты. Все время угрозы. Это надо остановить. 30 лет уже длится это издевательство. Хотелось бы более жестких, решительных, последовательных мер», – подчеркнул лидер ЛДПР.

Он опасается, что Запад обманет Россию и подтянет войска к ее границам.

«По проблемам безопасности глава государства все разъяснил. Но чтобы не получилось так, что в Женеве сядут специалисты и будут долго-долго обсуждать. По Вьетнаму 15 лет сидели, по разоружению – 15-20 лет. Хорошая кормушка, приезжают раз в году и обсуждают-обсуждают, а в это время войска подтягиваются к западным границам. Провокации с химическим оружием возможны. Диверсантов засылают. Сейчас сообщили, сколько терактов предотвращено. Это могли быть, в том числе, диверсанты, подготовленные в центрах на территории Украины. Необязательно, что она вступит в НАТО – вся территория используется от моря и до моря. Все спецслужбы, разведки, инструкторы. Полно солдат разного уровня и направленности», – перечислил угрозы Жириновский.