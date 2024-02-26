«Это надо понимать»: Украинский военный назвал три направления ближайшего прорыва ВС РФ

Россия может перебросить ударный кулак, задействованный в освобождении Авдеевки, на харьковское направление – для того, чтобы занять Купянск и окрестности.

Об этом в эфире 5 канала заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Кроме того, по мнению Лапина, опасным является и запорожское направление, в частности, бои за Работино могут закончиться контролем ВС РФ над большим участком степи.

«Мы видим, что они дальше продолжают давить на авдеевском направлении, в частности, на наши рубежи, которые находятся вблизи Ласточкино, это инерционное наступление. Суть в том, что они пытаются продавить нашу оборону, чтобы попытаться на плечах наших побратимов зайти как можно дальше вглубь Украины. Это одна история… но главной историей будет то, куда они перебросят так называемый кулак, который они применяли в Авдеевке, на какое направление они его перебросят. Я бы не сбрасывал со счетов Часов Яр, потому что это неплохая цель для россиян, и это направление ближе всего находится к Авдеевке. Что касается Купянско-Лиманского направления, мы знаем, что сосредоточена определенная категория российских войск на Купянском направлении. Для них это тоже может быть знаковым, потому что я уже говорил, скоро выборы Путина в путинской России, возможно, им захочется отжать какое-то количество населенных пунктов на Харьковщине, чтобы в свою бумажку, которая называется у них Конституцией, вписать, что Харьковская область – это тоже российская территория, просто Харьков временно контролируется украинскими войсками. Так они писали про Херсон, так писали про Запорожье – я думаю, что это один из вариантов, которые они могут захотеть воплотить в жизнь. Далее Вербовое-Работино, сейчас идут серьезные боевые противостояния именно в Работино, потому что это – высота, которая контролирует достаточно большие территории полей в южном направлении. Имея возможность пообщаться со своими побратимами, которые находятся в том районе – да, действительно, наблюдается серьезное давление россиян, тем более, что определенные резервы у них там сосредоточены. Давайте поймем, что нам не удалось прорвать так называемые линии Суровикина, основной контингент российских оккупационных войск уцелел за теми линиями. И как бы мы тут ни говорили про танки и так далее, но это все подкреплено российской артиллерией, которая имеет колоссальное, тотальное преимущество», – заключил Лапин.