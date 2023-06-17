«Это нахальное издевательство!» – Польша пошла наперекор Евросоюзу

Лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский призвал провести в стране референдум по вопросу о том, согласны ли поляки разместить в стране мигрантов, которых Еврокомиссия намерена распределить по странам ЕС согласно определённых в Брюсселе квот.

Если эта идея будет реализована, она не только может торпедировать уже согласованное решение ЕС, но и повлиять на результаты грядущих парламентских выборов в Польше, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Впервые за девять месяцев, 15 июня 2023 года, Ярослав Качиньский вышел на трибуну Сейма (парламента) Польши и объявил, что его партия организует референдум о распределении беженцев. Стоит отметить, что Качиньский скупо дозирует свои выступления перед депутатами. Он выступал на пленарных заседаниях текущего созыва Сейма всего четырнадцать раз.

«Это издевательство над Польшей, это дискриминация, причём крайне нахальная! – прогремел Качиньский в Сейме. – Поэтому мы не согласимся на это. И на это не согласен польский народ. И это должно быть предметом референдума. И мы организуем этот референдум. Поляки должны высказаться по этому поводу».

Речь шла о плане, принятом 8 июня большинством голосов (против выступили Польша и Венгрия) на Совете министров внутренних дел стран ЕС в Брюсселе. Идея Еврокомиссии предполагает, что нужно переместить от 30 до 120 тысяч «гостей» из стран ЕС с переизбытком мигрантов (вроде Италии, Испании, Греции, Мальты и Кипра) в страны, где беженцев не так много. Государство, не согласное принимать беженцев, обязано будет выплатить за каждого не принятого мигранта финансовый эквивалент в размере 22 тысяч евро.

Качиньский напомнил, что Польша уже приняла «несколько миллионов» человек с Украины.

«На этот момент мы приняли несколько миллионов беженцев – можно сказать, что это примерно 1,5-2 миллиона, оставшихся в Польше. Если умножить это на 22 тысячи евро, то выйдет сумма больше тридцати миллиардов евро. Что же касается помощи, которую мы получили на эти цели от ЕС, то при самых хороших расчетах получится по 100 евро на человека», – заявил лидер ПиС.

В тот же день Сейм Польши принял резолюцию против упомянутого выше решения.

«Сейм решительно выступает против попытки ввести механизмы принудительного переселения нелегальных мигрантов на уровне Европейского Союза… Мы не согласны с тем, что польское государство должно нести социальные и финансовые издержки ошибочных решений другого государства-члена. Политика «открытых дверей», которую Германия проталкивала в рамках Евросоюза, нарушая Договоры ЕС, оказалась фатальной ошибкой. Она негативно влияет на решения, принятые Советом министров Европейского Союза» – сказано в документе.

В резолюции Сейма также подчёркнуто, что «европейская солидарность не может принимать форму шантажа – подчинения или финансового наказания».

«Решения по такому важному вопросу не могут быть приняты вне контроля государств-членов или против них в обход правила единогласия. Сейм Польши обязывает правительство страны решительно противостоять такой практике», – отмечено в документе.

«Кажется, распределение мигрантов и идея референдума по этому вопросу рассматриваются в ПиС как одно из последних способов спасения предвыборной кампании правящего лагеря», – прокомментировал заявление Качиньского журналист Конрад Пясецкий с оппозиционного телеканала TVN24, и с ним сложно не согласиться.

Дело в том, что ключевые социально-экономические проблемы страны – инфляцию и недоступность медицинского обслуживания, в том числе из-за засилья украинских беженцев – ПиС точно не сможет решить до осенних парламентских выборов. Но если одновременно с выборами провести референдум по вопросу мигрантов из Азии и Африки (а именно их касается решение ЕС, для украинцев остаются эксклюзивные предложения) – то поляки могут и забыть своё недовольство нынешними властями.

Как отмечают депутаты от правящей партии, если референдум и парламентские выборы удастся совместить, ПиС не придётся финансировать пропагандистскую кампанию против распределения беженцев из избирательного фонда партии. Дело в том, что согласно польскому закону о референдуме, «вещатели не могут отказаться от трансляции передач и объявлений о референдуме».

Однако если парламентские выборы признаются действительными, то в случае референдума для этого необходимо участие в нём как минимум 50% зарегистрированных избирателей. Именно по этой причине провалился аналогичный референдум, который в октябре 2016 года был проведён в Венгрии. Тогда на вопрос «Вы хотите, чтобы Европейский Союз мог без согласия венгерского парламента принимать решение о принудительном поселении в Венгрии лиц, не являющихся венгерскими гражданами?» ответили 98% проголосовавших – но приняли участие в референдуме лишь 40% венгров.

С другой стороны, несмотря на это, ЕС тогда отказался от введения системы распределения мигрантов, а объявивший референдум премьер Венгрии Виктор Орбаан ещё больше укрепил свою власть. Удастся ли повторить это достижение Ярославу Качиньскому – будет ясно в ближайшее время. Дело в том, что крайняя дата, когда могут состояться парламентские выборы, – 5 ноября, но обычно они проходят в октябре (окончательное решение о дне голосования принимает президент Польши).

Референдум же может быть объявлен не позже, чем за 90 дней до голосования, а ведь нужно ещё время на подготовку соответствующих решений Сейма (если референдум инициируют депутаты) или Сената (он утверждает соответствующий указ президента Польши). То есть до середины, в крайнем случае – до конца июля будет понятно, состоится ли анонсированный Ярославом Качиньским референдум вообще, поскольку после выборов он станет попросту неактуальным.