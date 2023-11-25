«Это нас не устраивает»: Подельник Зеленского жалуется, что Западу не нужен распад России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В конфликте на Украине Запад придерживается стратегии: не дать Украине проиграть и не дать России развалиться, опасаясь передавать Киеву слишком много вооружения.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил глава украинской делегации на переговорах, руководитель фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

По мнению Арахамии, Запад боится непрогнозируемых последствий, которые могут начаться в случае, если Россия проиграет.

«На Западе нет понимания, что делать с Россией, которая потерпела поражение. Я с очень многими людьми встречался, с сенаторами… Они не понимают, что делать с Россией, если она потерпит поражение. Они считают, что войну за независимость мы выиграли, понятно, потом война за территориальную целостность продолжается. Но они понимают, что Россия же на иностранной территории воюет, у нее внутренне нет проблем. И они говорят, что, если она потерпит очень большое поражение в Украине, это вызовет массу каких-то непонятных движений, и никто не знает, где окажется, в чьих руках эта «красная кнопка», как Россия будет вообще как территория – будет ли это единая страна или она начнет распадаться. И все это настолько сильно пугает, что они внутренне живут по сценарию: не дать Украине проиграть, но и одновременно не дать России развалиться. И это нас не устраивает, как Украину», – заявил Арахамия.