«Это нас ослабит»: украинская военщина против выборов

Игорь Шкапа.  
01.04.2024 10:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Политика, Украина


Украинская армия против проведения выборов в стране. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в материале CNN, журналисты которого пообщались с более чем полудюжиной украинских военных, действующих на фронте. Все, кроме одного, заявили, что выборы сегодня будут плохой идеей.

«Военные опасаются, что кто-то может решить провести выборы либо по внутренним причинам, либо под давлением западных стран […] Вакуум власти в переходный период может представлять угрозу для управления вооруженными силами и функционирования государства», – сказал служащий в отряде БПЛА Александр Войтко, служащий в отряде беспилотников.

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Украинская армия против проведения выборов в стране. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в...

С ним согласился еще один военный, служивший в 47 -й бригаде ВСУ под Авдеевкой, пожелавший остаться неизвестным.


«Избрание нового руководства страны ослабит нас на какое-то время, я в этом уверен. Передача должностей и обязанностей, смена людей займет время, потому что каждый захочет назначать своих людей. У нас нет столько времени. Ситуация в этот момент может стать очень шаткой», — опасается солдат.

Напомним, что 31 марта 2024 года на Украине должны были состояться выборы президента Украины. Считается, что глава государства Владимир Зеленский не рискнул их проводить из-за падения рейтинга. Кроме того, еще прошлой осенью должны были состояться выборы в Верховную раду, которые тоже не стали проводить из-за военного положения в стране. При этом РФ, регулярно обвиняемая к «нарушении демократии», проводит выборы даже в регионах, где идут боевые действий.

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