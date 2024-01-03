«Это наш инструмент влияния на выборы в РФ» – укро-политолог оправдал террор Белгорода

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Террористических атак, не имеющих военной целесообразности, вроде обстрела Белгорода с массовой гибелью мирных жителей, к весне будет становиться всё больше.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не военный, но мне кажется, что тут попытка нанести друг другу максимально болезненный не только военный, но информационно-политические удары. Вы бьёте по нам, вы получите и в ответку. И тоже будете иметь дело с кризисом общественных настроений, поскольку общество чувствует себя беззащитным в такой ситуации, боится, останавливаются экономические процессы, люди начинают переезжать массово, спрашивать: «а нас-то за что, мы мирное население». Это всегда дестабилизирует. Поэтому это выглядит как размен ударами», – оправдал Бортник преступные действия украинской армии и спецслужб.

Ведущий уточнил, означает ли это, что таких ударов к президентским выборам в РФ будет наноситься всё больше.

«Это наш инструмент влияния на российские выборы», – подтвердил политолог.

Он предположил ещё один фактор.

«Это мотив, почему Москва потенциально до президентских выборов могла бы согласиться на переговоры», – сказал Бортник.