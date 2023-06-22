«Это наш конец» – Мосийчук увидел крах украинской государственности
Вместо того, чтобы заниматься проблемой своего выживания, украинская «элита» погрязла в междоусобных склоках и воровстве.
Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик признанного террористическим в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я читаю мемуары Ришелье. И у меня впечатление. Что тогдашняя французская элита, аристократия, которая жила в междоусобицах, всё хотела себе хапнуть, нажить. Впоследствии это короля привело на эшафот, и эту аристократию подвело под гильотину.
Так вот, у меня впечатление, что наша украинская псевдо-элита идёт точно по этому пути. Она идёт по пути на гильотину», – сказал Мосийчук.
Он предостерег, что внутренней междоусобицей обязательно воспользуется Россия.
«Но мы должны понимать, что бунт, если он будет – это конец украинской государственности. А, учитывая ту войну, которую против нас развязали – возможно, и наш конец. Поэтому с этим надо нещадно бороться», – резюмировал нацист.
Спасибо!
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