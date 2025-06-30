«Это наш козырь» – глава МИД Германии в Киеве обещает ещё больше оружия для ВСУ
Германия продолжит поставки оружия на Украину, которое будет выдаваться за местное производство.
Об этом во время визита в Киев заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Способность Украины держаться производит на меня огромное впечатление. И Украина заслужила любую поддержку со стороны Германии.
У меня была возможность сегодня утром посмотреть позицию системы ПВО «IRIS-T». И для меня, как бывшего офицера ПВО Бундесвера, было очень интересно пообщаться и услышать мнение украинцев об этой системе ПВО.
Очень важно, что это удается, мы хотим это продолжать, и мы договорились о том, чтобы усилить сотрудничество в оборонной промышленности, создавать новые совместные предприятия, чтобы Украина сама быстрее производила больше вооружения», – вещал Вадефуль.
«Наше сотрудничество в оборонной промышленности является козырем. Это является логическим продолжением нашей поставки материалов и техники. И это является для нас обоюдной выгодой. Мы можем также воспользоваться и вашим приобретенным опытом.
Мы хотим помогать Украине, чтобы она вела переговоры с позиции силы. Когда Путин сегодня говорит о мире, то это чистая насмешка и издевательство. Его кажущаяся готовность к переговорам – ни что иное, как вывеска. Он хочет покорить всю Украину и одновременно посеять страх во всей Европе», – русофобствовал немецкий фашист.
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