«Это наш козырь» – глава МИД Германии в Киеве обещает ещё больше оружия для ВСУ

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Германия продолжит поставки оружия на Украину, которое будет выдаваться за местное производство.

Об этом во время визита в Киев заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Способность Украины держаться производит на меня огромное впечатление. И Украина заслужила любую поддержку со стороны Германии. У меня была возможность сегодня утром посмотреть позицию системы ПВО «IRIS-T». И для меня, как бывшего офицера ПВО Бундесвера, было очень интересно пообщаться и услышать мнение украинцев об этой системе ПВО. Очень важно, что это удается, мы хотим это продолжать, и мы договорились о том, чтобы усилить сотрудничество в оборонной промышленности, создавать новые совместные предприятия, чтобы Украина сама быстрее производила больше вооружения», – вещал Вадефуль.