«Это наш новый формат борьбы» – беглые иноагенты принялись пить водку и пропагандировать наркотики в прямом эфире

Елена Острякова.  
04.11.2024 17:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 585
 
Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, экстремизм


Беглый российский предприниматель-иноагент Евгений Чичваркин пришел на интервью с иноагентом Александром Плющевым с пустой рюмкой. Участвовавшая в записи женщина по кличке «Люся Грин» очень при этом оживилась и принялась тыкать в экран свой кружкой, чтобы чокнуться.

Чичваркин при этом молча налил себе водки из графина.

Беглый российский предприниматель-иноагент Евгений Чичваркин пришел на интервью с иноагентом Александром Плющевым с пустой...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Выпивать начали к концу эфира. «Люся» предложила тост «чтоб Путин сдох». Но при этом выяснилось, что в кружке у нее кофе, потому что она наркоманка и выступает за легализацию марихуаны. Однако через два часа она пообещала выпить водки со своим приятелем, приехавшим из России.

«Я не так часто пью водку, но вот сегодня что-то накатило. Надеюсь, я не испортил эфир», – начал оправдываться Чичваркин.

Плющев поначалу пытался отделаться обещанием выпить водку «завтра», но потом не выдержал и принес в эфир бутылку виски. Иноагенты снова чокнулись.

«Это может стать новым форматом», – сказал Чичваркин, закусывая водку маринованными грибами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть