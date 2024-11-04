«Это наш новый формат борьбы» – беглые иноагенты принялись пить водку и пропагандировать наркотики в прямом эфире

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Беглый российский предприниматель-иноагент Евгений Чичваркин пришел на интервью с иноагентом Александром Плющевым с пустой рюмкой. Участвовавшая в записи женщина по кличке «Люся Грин» очень при этом оживилась и принялась тыкать в экран свой кружкой, чтобы чокнуться.

Чичваркин при этом молча налил себе водки из графина.

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Выпивать начали к концу эфира. «Люся» предложила тост «чтоб Путин сдох». Но при этом выяснилось, что в кружке у нее кофе, потому что она наркоманка и выступает за легализацию марихуаны. Однако через два часа она пообещала выпить водки со своим приятелем, приехавшим из России.

«Я не так часто пью водку, но вот сегодня что-то накатило. Надеюсь, я не испортил эфир», – начал оправдываться Чичваркин.

Плющев поначалу пытался отделаться обещанием выпить водку «завтра», но потом не выдержал и принес в эфир бутылку виски. Иноагенты снова чокнулись.

«Это может стать новым форматом», – сказал Чичваркин, закусывая водку маринованными грибами.