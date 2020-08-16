«Это наш шанс»: В Киеве ждут ввода российских войск в Минск

16.08.2020, Киев, Михаил Рябов

Один из главных подстрекателей Евромайдана, обернувшегося гражданской войной на Украине, – бывший журналист и экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем опубликовал истеричный призыв к поддержке прозападной оппозиции в Белоруссии.

«Поддержка Беларуской оппозиции становится вопросом национальной безопасности для Украины. Это уже не романтика, а банальная арифметика. Если Москва таки введет войска в Беларусь, мы получим еще 1084 км границы с Российской Федерацией. С нынешними 2295 км это почти 3400 километров общей линии с РФ – от Мариуполя Донецкой области до Свитязи Волынской области. Для понимания это почти 60% всей протяжённости сухопутных границ нашей страны», – написал Найем в своем блоге.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Ему вторит главарь запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нет сомнения в том, что Лукашенко попросил у Путина помощи в подавлении народных протестов в Беларуси. Помощи конкретной, той, которая раньше называлась интернациональной. Путин не помочь не может.. Не разыскивайте на дорогах колонны техники, прямого вторжения не будет – гибрид никто еще не отменял … Техника въедет позже, уже на подготовленные позиции», – обещает Чубаров.

Тем не менее, уверяет меджлисовец, такое развитие событий даже выгодно Украине.

«Соглашусь с теми, кто скажет, что ввод Россией войск на территорию Беларуси вызовет новый, еще больший, кризис в международных отношениях. Однако замечу, что такое развитие событий может стать шансом для Украины в восстановлении собственной территориальной целостности, включая Крым», – разглагольствует Чубаров.

Он считает, что в итоге Запад введет против Москвы еще более жесткие санкции, включающие отключение от SWIFT, блокировку российских активов запрет покупки нефти и газа, эмбарго на поставку в РФ технологий и автомобилей, т.п.

Тем временем ряд депутатов Верховной рады от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского подписали заявление с призывом отказаться от переговоров по Донбассу в Минске с учетом белорусского кризиса.

«Особенно обращаем внимание де-факто президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на судьбу бывшего президента Украины Виктора Януковича, чье обращение за помощью в войне против собственного народа в Российской Федерации привело к внешней вооруженной агрессии», – пишут члены фракции Зеленского.

Авторы обращения также призывают ввести персональные санкции против руководства Белоруссии (включая запрет на въезд), запретить продажу и ввоз в Белоруссию средств, которые могут быть использованы против прозападной оппозиции, организовать предоставление убежищ белорусским оппозиционерам.