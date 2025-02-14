«Это наша цель!» – Фон дер Ляйен объявила о «новой Европе», которая «свернёт горы» и впустит Украину

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На фоне того, как поднимают голову европейские сторонники трампистов, Евросоюз должен, не меняя трансатлантической линии, прибавить в решительности и прагматизме.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша задача в Мюнхене не только описать геополитическую ситуацию этого года, но и сформировать её так, чтобы наши трансатлантические ценности сохранялись, а наши интересы были защищены. Потому что некоторые страны явно пытаются создать сферы влияния. Конкурирующие взгляды на мировой порядок приводят к более прагматичному подходу в международных делах. Европа должна измениться, чтобы выжить в этой новой реальности. Наши ценности не меняются, они универсальны, но поскольку мир меняется, мы должны адаптироваться к новым условиям. Нам нужна более прагматичная, более целеустремлённая, более решительная Европа, которая будет противостоять угрозам, использовать свою огромную силу и мощь, поддерживать Украину и её партнёров», – вещала ставленница ушедшей команды Байдена, продолжая гнуть линию по поддержке войны до последнего украинца.

Она под аплодисменты объявила о формировании «новой Европы» и ускорении интеграции Украины.