«Это наша погибель» – в Киеве жалуются, что оказались в окружении врагов по всему периметру

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Украина разругалась со всеми соседями и оказалась в окружении врагов или в лучшем случае – конкурентов.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заявление Польши – они очень обеспокоены, что украинский металл в будущем будет вытеснять поляков, поэтому они думают проводить у себя блокирующие мероприятия, чтобы украинский металл не попадал на территорию Польши. Это следом за аграриями. Это только один сосед. Дальше, Молдавия. Я так понимаю, что через девять месяцев Майя Санду не наберёт большинства в парламенте, будет иметь где-то 30%. И коалиции у неё нет. Всё идёт к тому, что в Молдове будет пророссийский парламент. Последствия для нас будут? Конечно. Кроме Приднестровья будем иметь геморрой в виде Молдовы», – сказал Лапин.

«Дальше. А кто у нас на севере? Беларусь. Это вообще полная жопа. На юге есть Румыния – да, беспилотники пролетают, но они пытаются, чтобы торговля у нас шла через Дунай. На сегодняшний день Украина в окружении российских интересов. Венгрия – это Орбан, там Россия рулевой. Словакия – тоже всё понятно. И что у нас остаётся? Поэтому война на истощение – это наша погибель. Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Нельзя допускать войны на истощение», – добавил он.