«Это наша земля». Гончаренко объявил Кубань украинской

14.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Российская Кубань, в которую географически входят Краснодарский, Ставропольский край, Ростовская область Адыгея и Карачаево-Черкесия якобы являются украинскими землями.

Об этом в эфире 4 канала заявил депутат Верховной рады, глава межфракционного объединения «Кубань» Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гончаренко решил вспомнить историю столетней давности, когда на Кубани была провозглашена народная республика, власти которой планировали объединиться с УНР, и подчеркнул, что эту историю можно повернуть вспять.

«Нам все время Путин вместе со всеми своими приспешниками, которые вокруг него крутятся, он все время говорит: «Ну, Харьков – русский город, Одесса – русский город. Это и есть Новороссия, ну, временно дали подержать им». А я думаю, что, может, и нам что-то напомнить кому-то? На каком языке разговаривали на Кубани еще сто лет назад, что там 60% людей, согласно официальной переписи, разговаривали на украинском, что во время событий революционных, в 18-19 году Кубанская народная республика хотела объединиться с Украинской народной республикой, в эту сторону они ехали, в Киев.

Потому это наша часть, это украинские этнические земли, которые волей судьбы от Украины отрезаны. Там была проведена деукраинизация, очень жестокая, ценой многих жизней. И сегодня там много людей забыли о том, что они были частью украинства. Но все равно, я думаю, что эти корни – и по фамилиям, и по песням, и по культуре – они выглядят иначе. Кубань выглядит иначе, чем какие-то соседние регионы. Я был на Кубани, видел – это больше выглядит как Украина, наши эти села, станицы – все более украинское», – заявил Гончаренко.