«Это наше дело» – Путин не признал, ни опроверг присутствие корейских военных на фронтах СВО

Елена Острякова.  
24.10.2024 20:08
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, КНДР, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Президент РФ Владимир Путин не считает эскалацией гипотетическое привлечение на СВО северокорейских военных, поскольку западные специалисты уже давно обслуживают военную технику, которая передается на Украину.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Казани, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин не считает эскалацией гипотетическое привлечение на СВО северокорейских военных, поскольку...

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«Что касается наших взаимоотношений с КНДР. Как вы знаете, сегодня ратифицирован наш договор о стратегическом партнерстве. Там есть статья 4. Мы никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Что и как мы будем делать это уже наше дело», – сказал Путин.

Он уточнил, что четвертую статью договора (о военном сотрудничестве) еще придется имплементировать.

«Другими словами — скорее «да», чем «нет». В общем, о том, что «да», я говорил изначально. Настолько прямо, насколько мог говорить», – отреагировал в своем тг-канале бывший нардеп Украины Олег Царев.

«Путин не стал отрицать реалистичность фотоснимков западной разведки о военных КНДР. То есть признал. Но так признал, что всегда можно и отказаться. Видимо, Москва будет теперь немного пугать Запад военными КНДР», – прогнозирует политолог Сергей Марков.

Он считает, что военные КНДР могут появиться в боях в Курской области.

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