«Это наше дело!» – Соловьёв набросился на Кедми за критику бездеятельности РФ

Чтобы не допустить многолетней позиционной войны на истощение, российская армия должна отбросить ВСУ и перейти в наступление, пока противник не сумел закрепиться.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил приглашённый в студию экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад очень боится воевать с Россией. Но они уверены, что Россия ничего не сделает, потому что до сих пор Россия никогда ничего не делала. Они уверены в своей безнаказанности, и будут делать всё что угодно – а что вы нам сделаете?», – начал Кедми.

Однако его перебил телеведущий Владимир Соловьёв, которому, видимо, не понравилась критика действий российского руководства.

«Они так же думали, а мы оказались в Сирии. Они так же думали, а мы начали 24 февраля защищать, наконец, народ Донбасса. Они так же думали и получили по жопе в Африке, французы оттуда вылетели. С Россией всегда так – не думают никогда, а потом: «А что ж вы сразу не сказали», – возразил пропагандист.

«Россия сегодня, в их глазах, ничего им не сделает. Они боятся, но знают, что им ничего не будет, – продолжил Кедми. – И если украинское наступление закончится неудачей – это не будет поражением Украины. А что они потеряли? На солдат им плевать. Знаешь, что будет делать Украина? Они будут строить такие же укрепления, как построила российская армия. И они построят их, примерно по такому же принципу. И тогда все те, кто сегодня кричат, что не надо наступать, будут жертвы, тогда они будут кричать ещё сильнее».

Израильский эксперт подчеркнул, что происходящее сегодня в СВО можно сравнивать с легендарной Курской битвой только в том случае, если российская армия отбросит ВСУ и перейдёт в успешную контратаку – иначе начнётся желаемая Западом длительная война на истощение.

«Перейдёт российская армия в наступление – будет смысл тому, что она делала до сих пор, – прогнозирует Кедми. – Не перейдёт – тогда к следующему году против неё будет стоять намного более организованная украинская армия, с намного более сильными укреплениями, ракетами, артиллерией, боеприпасами. В конце лета начинается обучение украинских лётчиков на F-16, и пусть никто не думает, что нельзя будет построить аэродромы – можно, строят, с подземными укрытиями. Если сейчас Россия не может уничтожить украинские самолёты на аэродромах, тогда не будет шансов – будет система ПВО, и ракетами их не уничтожить. И начнётся то, чего хотят американцы – война на истощение».

Яков Кедми отметил, что если Москва продолжит вести себя столь же пассивно, то наглеющий Запад может даже пойти на блокаду Калининградской области, после чего потребовать выдачи Крыма.

Здесь уж Соловьёв не выдержал.

«В таком случае мы пустим военные корабли, и что они сделают?», – спросил телеведущий.

«Балтийское море – это закрытая лужа, где у России очень маленький флот и нет прикрытия с воздуха», – пояснил Кедми.

«Но если мы пустим военные корабли, что они сделают? Будут топить? Тогда будет тут же ядерный удар по их столицам».

«Чего? Россия не переходит в наступление, а ты им угрожаешь ядерным ударом», – возмутился Кедми.

Однако Владимир Соловьёв, как опытный телевизионщик, сразу же нашёл контраргумент в анализе современной военно-политической обстановки – частное мнение двухсотлетней давности:

«Россия всегда действует ассиметрично и не так, как от неё ждут. Примерно это говорил Бисмарк», – ответил пропагандист.

«Вот когда это будет… когда говорил Бисмарк – была другая Россия. Он говорил про другую Россию».

«И та, другая Россия проиграла войну. Бисмарк говорил про Россию, которая в конечном итоге проиграла Русско-японскую войну, и первую мировую. Из-за большевиков, но проиграла».

«А если эта Россия достойна той, то это надо доказать на поле боя», – сказал израильский эксперт.

«Эта Россия лучше, чем та. Та Россия потеряла себя. […] Так было всегда в истории России. Именно поэтому началась Крымская война – потому что всегда считали, что Россия не ответит. Никогда в истории России не было момента, когда Россию бы боялись, но думали, что Россия ответит. Поэтому каждый раз ползли на Россию, и удивлялись, что получали в нос. И нам вообще плевать, во что они верят. Европа так действовала всегда, всегда считала, что что-то понимает про Россию – от Карла XII до Наполеона, от Гитлера до нынешних кретинов».

«Володя, ты можешь уводить тему, что делает Европа, а я говорю, что должна делать Россия. Это разные вещи».

В ответ на эти слова Владимир Соловьёв, уже по своему обыкновению, попросту заткнул рот неугодному эксперту, которого сам же и пригласил:

«То, что должна делать Россия, должны решать граждане России. Потому что это наше суверенное дело – решать, что и как делается в нашей стране. Ещё не так давно Яков Кедми в моей студии говорил: «Я не гражданин России, поэтому я не могу давать советов, как ей себя вести».

«Ты меня сюда зачем позвал? Услышать, что я думаю? Так я и говорю: вас боятся, но не верят, что вы будете делать».

«Верить надо в Бога, – набросился на него Соловьёв. – А в это они хотят верят, не хотят – не верят. Они верили, что мы 24 числа начнём операцию? Не верили. Я не видел, чтобы хоть одна армия в мире за последние сорок лет показала пример и что-то смогла. Взять четыре территории Крыма, на тот момент их было шесть, экспедиционным корпусом в триста тысяч пехоты против армии больше миллиона. Америка, что ли, что-то показала за тридцать лет войны? Какая армия что-то показала за последние пятьдесят лет?».

«Расскажи это жителям Одессы».

«Они что, встали воевать за себя? Расскажи это жителям Одессы, которые смотрели, как свергают символы России и Советского Союза, и аплодируют».

«Этих людей сжигали живьём».

«Эти люди воюют на стороне Донбасса с 2014 года. Их сжигали живьём, и поэтому мы двадцать четвёртого начали. Европа что-то сделала? Израиль что-то сделал?», – раскричался Соловьёв.