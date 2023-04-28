«Это наши люди» – Путин потребовал от законодателей ускорить полную интеграцию Новороссии

Елена Острякова .  
28.04.2023 19:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Обе палаты российского парламента должны обеспечить полную интеграцию вернувшихя регионов в состав России.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Совете законодателей при Федеральном Собрании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обе палаты российского парламента должны обеспечить полную интеграцию вернувшихя регионов в состав России. Об...

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«Еще одним приоритетом является юридическое обеспечение полной интеграции четырех регионов, вошедших в состав России 30 сентября 2022 года: ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Важно внимательно и системно вести эту работу, чтобы люди чувствовали принадлежность к единому экономическому, образовательному, культурному пространству нашей страны. Чтобы для них в полном объеме заработала вся система трудовых и социальных гарантий, включая качественное медицинское обслуживание, создавались рабочие места и в целом условия для динамичного экономического роста, скорейшего восстановления инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения.

Это наши исторические земли и родные для нас люди. Многие из вас там бывали ну и чем они отличаются от других частей нашего народа? Ничем. Это и есть часть нашего народа. Мы обязаны сделать все, чтобы отстоять и защитить их однозначный выбор: вернуться в Россию», – сказал Путин.

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