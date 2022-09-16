«Это наши учителя. Исправит ситуацию только скорейшее контрнаступление на Харьков» – эксперт института стран СНГ

16.09.2022  18:15 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Образование, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Харьков
Новости Украины

О проблеме оставшихся учителей на территории занятой в результате недавних действий украинской стороны в Харьковской области – надо активно говорить, а также как можно скорее осуществить контрнаступление, чтобы спасти всех, кто поверил в Россию.

Об этом в интервью «News Front» заявил политолог и эксперт Института стран СНГ Иван Скориков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

О проблеме оставшихся учителей на территории занятой в результате недавних действий украинской стороны в...

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«Дискуссия на тему – наши учителя или не наши в Харьковской области, имея в виду, приехавшие из Российской Федерации или люди, которые встали в очередь за российскими паспортами, даже если не получили и пошли на работу к российской администрации Харьковской области. Вот эта дискуссия, на мой взгляд, она безнравственная сама по себе.

Наши высокие руководители приезжали и говорили, что Россия здесь навсегда. Обучали по российским программам людей. И люди готовы были исполнять свой профессиональный долг под российским флагом. А сейчас у нас пытаются вот эту тему, которую надо обсуждать, о ней должны сказать самые высшие наши руководители, пытаются её заболтать. Мол, вот это вот там местные, а проблема-то – наша: как из России добровольцы приехали и есть они там, нету? Эвакуировались или не эвакуировались?

Постановка этого вопроса сама по себе безнравственная. И герои-добровольцы из России, учителя, которые туда поехали или собирались даже поехать. И те, кто продолжил исполнять свой учительский и профессиональный долг на местах из местного населения – это всё одни и те же люди. Это всё наши люди, это всё наши герои», – отметил он.

«И поэтому, конечно же, на мой взгляд, единственно как мы можем исправить эту ситуацию – может быть скорейшее контрнаступление на Харьковскую область. По-другому отложенный эффект от этой трагедии моральный и психологический, и политический он будет усугубляться», – предупредил политолог.

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Просмотров: 131

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