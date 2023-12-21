«Это не 22-й год»: Россия преобразилась, а Запад сдулся – Карасёв

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Россия значительно усилилась по сравнению с началом СВО, провела реформу армии и мобилизовала военную промышленность. Запад же, наоборот, за эти годы ослабел, а его элиты устали. Сегодня он имеет дело совсем с другой Россией, нежели та, которая была в 2022-м.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тогда, в отличие от 23-го года, российская армия была не такой, она сейчас сильнее намного. ВПК сильнее. Тогда это была попытка экспедиционной войны, блицкрига, которая России не удалась. Но сегодня война изменила свой характер. Это большая сухопутная война и, к сожалению, контрнаступление Украины привело к тому, что истощены силы, истощены склады западных государств. В какой-то степени истощены политический класс и общество Запада… Сегодня Запад геополитически ослабел, потому что делал ставку на контрнаступление весеннее, на военную победу Украины над Россией, в целом Запада над Россией, на военное поражение России», – отметил он.

«А военного поражения нет, есть, скажем так, уверенность в своих силах военных, раскрученный ВПК, усиление российской армии, ее реформа, мобилизационная реформа. Что делает российские Вооруженные Силы и вообще амбиции и давление, и геополитические устремления России на 24-25 год достаточно серьезными. Это не 22-й год», – заявил Карасев.