«Это не анекдот» – быстро отступающие ВСУ не дают ВС РФ времени укрепить оборону

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские подразделения в зоне СВО не успевают закрепиться на новых рубежах, потому что ВСУ всё время отступают – и приходится продвигаться дальше.

Об этом на канале «PolitWera» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Наши только в оборону сесть не могут, украинцы не дают – они постоянно отступают. Нет, на самом деле так, это не анекдот. Это, в том числе, результат моей поездки, когда я с людьми разговаривал. Там действительно есть такая определенная проблема, что как только собираемся переходить в оборону, а тут – раз, они еще в одном населенном пункте потекли. Соответственно, а что делать? Оставлять им это дело? Приходится идти», – рассказал Трухан.