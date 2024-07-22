«Это не анекдот» – быстро отступающие ВСУ не дают ВС РФ времени укрепить оборону

Максим Столяров.  
22.07.2024 18:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские подразделения в зоне СВО не успевают закрепиться на новых рубежах, потому что ВСУ всё время отступают – и приходится продвигаться дальше.

Об этом на канале «PolitWera» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские подразделения в зоне СВО не успевают закрепиться на новых рубежах, потому что ВСУ...

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«Наши только в оборону сесть не могут, украинцы не дают – они постоянно отступают. Нет, на самом деле так, это не анекдот. Это, в том числе, результат моей поездки, когда я с людьми разговаривал.

Там действительно есть такая определенная проблема, что как только собираемся переходить в оборону, а тут – раз, они еще в одном населенном пункте потекли. Соответственно, а что делать? Оставлять им это дело? Приходится идти», – рассказал Трухан.

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