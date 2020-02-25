Это не Бандерштат: В Донецке провели парад для одного ветерана Великой Отечественной

25.02.2020, Донецк, Михаил Рябов

В Донецке в день 94-летия участника Великой Отечественной войны Алексея Юнды провели парад – торжественным маршем возле дома ветерана прошли курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища, Донецкой академии внутренних дел ДНР, военно-патриотического движения «Молодая Гвардия – Юнармия», сотрудники подразделений МЧС ДНР. Кроме того, в мероприятии приняли участие активисты общественного движения «Донецкая Республика» и общественной организации «Молодая Республика».

Алексей Юнда был призван в Красную армию в сентябре 1943 года, направлен на Дальний Восток в составе 968-го стрелкового полка. Также он являлся участником Курильской десантной операции, был награжден Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Трудового Красного Знамени и медалями «За отвагу».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости