25.02.2020, Донецк, Михаил Рябов
 
Донбасс, Общество, Россия
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Это не Бандерштат: В Донецке провели парад для одного ветерана Великой Отечественной


В Донецке в день 94-летия участника Великой Отечественной войны Алексея Юнды провели парад – торжественным маршем возле дома ветерана прошли курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища, Донецкой академии внутренних дел ДНР, военно-патриотического движения «Молодая Гвардия – Юнармия», сотрудники подразделений МЧС ДНР. Кроме того, в мероприятии приняли участие активисты общественного движения «Донецкая Республика» и общественной организации «Молодая Республика».

Алексей Юнда был призван в Красную армию в сентябре 1943 года, направлен на Дальний Восток в составе 968-го стрелкового полка. Также он являлся участником Курильской десантной операции, был награжден Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Трудового Красного Знамени и медалями «За отвагу».

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