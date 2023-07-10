«Это не блажь, а необходимость» – в Думе хотят обязать предприятия вести учёт военнообязанных
Из-за нарастающей эскалации гражданам и руководству России необходимо быть готовыми к проведению быстрой и всеобщей мобилизации.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Эскалация идёт в геометрической прогрессии. ВСУ дали оружие, кассетные боеприпасы, хуже будет – если оперативные ракеты, а они тоже придут, к этому надо готовиться.
Надо понимать, что основная задача нашего Генерального штаба – просчитать все варианты событий, причём самые тяжёлые, которые могут предстоять при отражении той агрессии, которая есть. И в этом вопросе не надо надеяться, что что-то где-то прокатит.
Сегодня, имея ту группировку, которая есть, и тот ВПК, мы прекрасно понимаем, что чтобы наступать дальше, нам надо увеличить производство, минимум, в три раза. Президент уже поставил задачу нарастить выпуск продукции в два раза до конца года. Формируются в тылу резервные части.
Но надо вспомнить, что мы освобождали Украину – были четыре фронта, два с половиной миллиона человек. Это не блажь, а необходимость.
Сейчас, пока мы набираем людей по контракту, мобилизация не предвидится и в перспективе не просматривается. Но это сегодня, при тех условиях, которые есть», – сказал Гурулёв.
Он подчеркнул, что именно по этой причине в России вводится цифровой учёт военнообязанных – старые военкоматы устарели и уже неэффективны. Более того, по его мнению, даже электронного учёта может быть недостаточно.
«Захожу в военкомат в Магадане: «Ребята, как дела?» – «Стараются». Одна проблема – зарплаты у всех минимальные, минимальный размер оплаты труда. Хрен кого найдёшь. Опять сидят бабули, дедули – стараются, речи нет, они расшибутся, но сделают, деваться им некуда.
Но ладно, в карточки внесут, учёт будет. Но карточка есть, а человека нет, он давно уехал куда-то, как это учитывать», – возмутился депутат.
Гурулёв отметил, что большое количество граждан России работают на продолжительных вахтах и в командировках – а с учётом огромных расстояний найти военнообязанного, работающего на каком-нибудь прииске, может быть очень непросто.
«Мы заведём электронный учёт, а людей как собрать оттуда?
Не надо законов, хватит и постановления правительства – в каждом предприятии должен быть учёт тех, кто у них находится, в том числе, вахтовиков», – подытожил депутат.
Спасибо!
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