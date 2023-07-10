«Это не блажь, а необходимость» – в Думе хотят обязать предприятия вести учёт военнообязанных

Из-за нарастающей эскалации гражданам и руководству России необходимо быть готовыми к проведению быстрой и всеобщей мобилизации.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эскалация идёт в геометрической прогрессии. ВСУ дали оружие, кассетные боеприпасы, хуже будет – если оперативные ракеты, а они тоже придут, к этому надо готовиться.

Надо понимать, что основная задача нашего Генерального штаба – просчитать все варианты событий, причём самые тяжёлые, которые могут предстоять при отражении той агрессии, которая есть. И в этом вопросе не надо надеяться, что что-то где-то прокатит.

Сегодня, имея ту группировку, которая есть, и тот ВПК, мы прекрасно понимаем, что чтобы наступать дальше, нам надо увеличить производство, минимум, в три раза. Президент уже поставил задачу нарастить выпуск продукции в два раза до конца года. Формируются в тылу резервные части.

Но надо вспомнить, что мы освобождали Украину – были четыре фронта, два с половиной миллиона человек. Это не блажь, а необходимость.

Сейчас, пока мы набираем людей по контракту, мобилизация не предвидится и в перспективе не просматривается. Но это сегодня, при тех условиях, которые есть», – сказал Гурулёв.