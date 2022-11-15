«Это не болтовня – в НАТО рассматривают наступление на Крым и Кубань» – экс-подполковник СБУ
Еще до начала СВО натовские инструкторы ВСУ после Донбасса всерьёз рассматривали возможность наступления украинской армии на территорию РФ, и эти планы никуда не исчезли.
Об этом в эфире интернет-канала «Вольная улица» заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая спросила у гостя мнение относительно планов натовских военных, которые присутствуют на Украине, относительно российских территорий.
«Они планируют дальше идти на Крым, Белгород, Курскую область? Чего вообще хотят натовские военные?» – спросила журналист.
«Когда я работал весной, в апреле-мае, я опрашивал много пленных, и у них были такие указания. Да, они собирались в наступление, естественно, на ДНР и ЛНР, а потом на территорию Крыма и, возможно, дальше, Кубань.
Это всё проговаривалось, это идеи, которые витали в воздухе в подразделениях украинских ВС, в том числе, там, где были иностранные специалисты.
Поэтому я не удивлюсь, что такие планы всерьёз рассматриваются, не в плане болтовни, а как этапа военного планирования. Но я сомневаюсь, что у них это получится», – ответил Прозоров.
Спасибо!
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