«Это не Бородино. Херсон не имеет стратегического значения для России» – Карасев

08.11.2022  20:21 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина, Херсон
Новости Украины

Российские войска переходят к глубокой стратегической обороне на Левом берегу Днепра, при этом потеря Херсона не будет для Москвы стратегическим поражением.

С таким утверждением в своём видеоблоге выступил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские войска переходят к глубокой стратегической обороне на Левом берегу Днепра, при этом потеря...

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«По битве за Херсон. Сейчас такие войны, что нет генеральных сражений. Сейчас никто генеральные сражения не проводит. Генеральное сражение – Бородино, Ватерлоо, Сталинград, Курская дуга, и все, – коренной перелом. Я бы не преувеличивал это.

Второе. Вот генеральное сражение. И у России поражение по Херсону. Такое, как под Сталинградом. Это по большому счету ничего не решает в стратегическом плане, в плане театра военных действий. Потому что театр военных действий для России большой. У них стратегическая глубина.

Они могут вывести свои войска дальше, на левый берег Днепра, они уже там укрепляют линию обороны. Это такой переход к глубокой стратегической обороне, которую делает Суровикин (командующий СВО Сергей Суровикин – ред.) И они оставляют Херсон, уходят от него. Он для них не играет такой территориально-логистической роли, не имеет значения», – рассуждал Карасев.

Он подчеркнул, что стратегическим для России значением может быть сохранение сухопутного коридор в Крым, но никак не потеря Херсона.

«А что имеет значение для России? Сухопутный коридор в Крым, который по левому берегу. Это от Новой Каховки и контроль над Северо-крымским каналом. Новая Каховка и левый берег Днепра Херсонской области и затем уже выход в Крым сухопутный. Вот это для них важно. За это они не зайдут.

Их только можно выбить военным путем. Но для этого надо иметь на порядок более усиленную военную группировку и штурмовое наступательное вооружение. Херсон сам по себе имеет для них чисто символическое, политическое значение, которое в войне играет большую роль. В плане морального духа, уверенности в победе, деморализации», – болтал украинский политолог.

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