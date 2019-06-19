Это не было случайным самоубийством: Тымчук слишком много знал

19.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Погибший сегодня депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук не мог застрелиться случайно. Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший украинский парламентарий Вадим Колесниченко.

По его словам, Тымчук обладал большим массивом информации и мог быть неугодным свидетелем, за что и поплатился жизнью.

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«Человек, который хоть когда-то стрелял из табельного оружия, застрелиться случайно не может в принципе.

Здесь стандартная версия, которая напрашивается на поверхность – Украина известна тем, что у нас регулярно гораздо более уважаемые и гораздо более ответственные работники дважды «самоубивались». При этом в части случаев даже не находили около них оружие. Я полагаю, это могло иметь место.

А вторая версия – это, скорее всего, собственное самоубийство. В силу очевидных причин. Во-первых, он знал много. В связи с тем, что сейчас возбуждено много уголовных дел, по всей видимости, он ко всем мог иметь отношение как участник распространения тех или иных информационных фейков. Создатель, распространитель, автор и организатор.

Поэтому я думаю, он за это получал деньги, скорее всего. Следовательно, нет человека – нет проблемы. Старая украинская схема, которая работала в отношении людей, которые начинали мешать либо очень много знали», – заявил Колесниченко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сегодня днем Дмитрий Тымчук погиб от выстрела в голову. Его соратник по партии депутат Антон Геращенко сообщил в фейсбуке, что выстрел, якобы, произошел случайно, когда Тымчук чистил свой наградной пистолет.

Спустя несколько минут Геращенко удалил сообщение.