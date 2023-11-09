«Это не бюджет воюющей страны!»: Министерству обороны Украины срезали финансирование

Верховная рада Украины приняла в целом бюджет 2024, который ознаменовался уменьшением на 6% поддержки Минобороны и увеличением финансирования пропаганды и репрессивных органов.

При голосовании в полном составе воздержались партии Юлии Тимошенко и Петра Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Выступая перед депутатами, министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что бюджет балансируется за счет внешней поддержки, которая на сегодняшний момент предполагается в объеме 41 миллиард долларов, из которых 29 – под вопросом.

«Учитывая нашу зависимость от внешней помощи, многие показатели не зависят от нас. Единственное что мы можем делать, это не дать никакого повода для того, чтобы нам эту помощь уменьшили. Это – ключ. Потому что поводов, к сожалению, иногда возникает много, и даже риторика переговоров с нашими ключевыми партнерами, она меняется. По поводу 29 миллиардов, это, действительно, пока вопрос не до конца решен. Однако существуют четкие заверения о том, что помощь будет поступать ритмично и в том объеме, который нужен, и нам этого достаточно. Этого достаточно партнерам со стороны Международного валютного фонда, которые при отсутствии этих средств не могут дальше продолжать программу. Мы ожидаем 5,4 миллиарда долларов США со стороны Международного валютного фонда, Со стороны Соединенных Штатов идет речь о 8,5 миллиарда долларов США на следующий год, со стороны Европейской комиссии идет речь, Европейского союза, идет речь о 18 миллиардов евро. Также мы ведем переговоры с правительством Канады, с правительством Норвегии, с правительством Японии и с правительством Южной Кореи о возможности поиска альтернативных источников финансирования дефицита бюджета», – сообщил Марченко.

Председатель Комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа отметила, что бюджет 2024 – это бюджет воюющей страны, у которой есть один четкий приоритет – оборона.

«Средства на безопасность и оборону в проекте зафиксированы на уровне 1 триллион 690 миллиардов гривен или 22,1 процент ВВП, как и предусматривает решение Совета национальной безопасности и обороны относительно финансирования обороны», – сообщила Пидласа.

Представитель Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, депутат «Слуги народа» Фёдор Вениславский признал, что бюджет далеко не идеален.

«Возникает вопрос, достаточны ли эти деньги для того, чтобы мы обеспечили наши вооруженные силы и другие составляющие сектора безопасности и обороны всем необходимым? Безусловно, этих денег далеко не достаточно. … Этот бюджет является лучшим из того, что мы могли бы сделать в условиях войны, он определенно недостаточен для того, чтобы адекватно противостоять агрессору. А я хочу напомнить для всех, что Россия на следующий год заложила беспрецедентные средства на сферу безопасности и обороны, которые, к большому сожалению, в разы превышают наш бюджет», – сказал Вениславский.

Депутат «За будущее» Тарас Батенко выразил обеспокоенность по поводу того, что конечная сумма финансовой помощи США до сих пор под вопросом.

«Мы, наверное, не до конца понимаем, в какую внешнюю передрягу зависимости мы попадаем с этим бюджетом. Потому что, уменьшив зависимость от внешних заимствований на 1,9 миллиарда, мы, рассчитывая на внутренние заимствования и говоря о том, что мы не запускаем эмиссионное финансирование. Речи о нем в следующем году не будет, мы все-таки понимаем, что у нас будет огромная дыра с внешним финансированием ввиду того, что мы не знаем, сколько будет профинансировано Конгрессом США, какая будет конечная сумма, цифра прямых заимствований в государственный бюджет Украины, на которые уже рассчитывает государственный бюджет и которые уже вложены в этом государственном бюджете. Поэтому мы проголосуем «за», но я думаю, что дискуссию по поводу бюджета мы не завершаем», – заявил Батенко.

«Главный недостаток-это то, что там дыра на 42 миллиарда долларов. Поэтому мы понимаем, что это война, и, дай Бог, нашим всем руководителям заткнуть эту дыру и найти средства. Мы будем поддерживать, голосовать «за», – вторил коллеге депутат «Видновлення Украины» Анатолий Бурмич.

У Порошенко бюджет 2024 назвали «ганьбой» и указали на снижение финансирования обороны. При этом возмутился депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, что продолжится трата денег на пропаганду офиса Зеленского.

«Есть ли здесь у нас деньги на то, чтобы увеличить финансирование Минобороны? Нет, Минобороны – минус 6 процентов. Минус, минус 6 процентов – Минобороны. А что же плюс? А плюс, конечно, у нас опять есть телемарафон. Правильно, я так понимаю, что когда попрут дальше орки, мы им включим телевизор там из окопа, чтобы посмотрели, может, они остановятся, как увидят эту пропаганду из офиса президента, и тогда, я так понимаю, все встанут. Может, мы им еще, знаете, что рассуждение из окопа, раздадим им газету «Голос Украины», потому что на нее мы тоже добавляем деньги. Мы, наверное, им еще включим сериалы 95 квартала, потому что на них мы тоже даем деньги. Вот, друзья, что мы даем, и что непосредственно для нас приоритет. Это позор, а не бюджет!» – заявил Гончаренко.

Тем не менее, бюджет 2024 был поддержан 276 депутатами.

При этом депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко отметила, что на заседании не было премьер-министра.

«Рассмотрение проекта государственного бюджета на 24 год. Впервые в зале нет премьера, нарушающего многолетнюю парламентскую традицию. На месте Шмыгаля – Коля Тищенко. Полная деградация парламента …», – написала она в своём тг-канале.

«Слуги, ОПЗЖ, «Голос», группы в целом поддержали бюджет на 24 год. «ЕС» воздержалась. Премьера на обсуждении проекта бюджета не было.

Это не бюджет воюющей страны, финансирование МО там уменьшается на 6%, зато увеличено финансирование ГПУ и других репрессивных органов, остаются почти 2 млрд на марафон и 440 млн на сериалы. Вместо контрнаступления – слуги финансируют «культурный фронт», – сокрушается Геращенко.