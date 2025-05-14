Это не цензура: деятель культуры не имеет морального права мазать грязью нашу страну – режиссёр Косов

Время безответственного творчества и самовыражения за государственный счет прошло. Каждый театр, кинорежиссёр, художник понимает, что он транслирует в мир, и выбор не бывает бездумным.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал главный режиссёр крымского Государственного академического музыкального театра Владимир Косов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нас развратил период 90-х и 2000-х годов. Представьте, что государство — это дом. Хозяин в доме, допустим, некий Анатолий. И он говорит: «У меня дом очень красивый, замечательный. Приходи, дорогой художник, я тебе заплачу, укрась его своим творчеством». Художник говорит: «Спасибо за деньги, хорошо». Анатолий возвращается и видит — стены измазаны грязью, а на потолке написано: «Толик! Ты — козёл!» Он говорит: «Что же ты наделал, товарищ художник?» А тот отвечает: «Я так вижу. Вы же меня пригласили, вы мне доверили, вам не нравится? Нет? Вы меня обижаете. Меня — творца! Вы просто ничего не понимаете в искусстве! Давайте деньги, я еще поработаю, а не дадите — выбегу на балкон и буду кричать на всю округу: «Зажимают!», «Грабят!», художника не понимают!» Вот такой принцип был. То есть люди за счёт государственного бюджета делали что хотели, и это было безнаказанно. А на вопрос, что же вы делаете, отвечали: «Я так вижу», – подчеркнул он.

По словам главрежа, теперь есть спрос, и речь не о цензуре: время безответственных людей и безответственных позиций ушло. Общество интересует ответственность за свои шаги, за свои поступки, за свои слова.